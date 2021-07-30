Роскошный особняк с 58 комнатами: как жил главный министр Англии XVI века

Историки воссоздали тюдоровский особняк Томаса Кромвеля, могущественного, но злополучного главного министра короля Генриха VIII в XVI веке. Роскошный лондонский особняк, расположенный в историческом здании Austin Friars в Лондоне, был показан художником на основе нового исследования, в котором здание исследуется с беспрецедентной детальностью.

Доктор Ник Холдер из Университета Эксетера изучал письма, договоры аренды, опросы и описи, чтобы представить наиболее полное понимание того, что было «одним из самых впечатляющих частных домов» в Лондоне 1530-х годов.

Его находки, которые составили впечатление художника Питера Урмстона, включают планы этажей особняка, в котором было 58 комнат плюс чердаки для прислуги и большой сад с местом для боулинга и теннисного корта. В особняке также было несколько кухонь, гостиных и офисных помещений, винные погреба, кладовые и даже большая часовня.

Сын трактирщика и владельца пивоварни, Томас Кромвель пришел к власти в качестве канцлера казначейства с 1533 года и главного советника короля с 1534 года. Он был главным идеологом английской реформации и одним из основоположников англиканства.