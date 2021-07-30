Роскошный особняк с 58 комнатами: как жил главный министр Англии XVI века

Историки воссоздали тюдоровский особняк Томаса Кромвеля, могущественного, но злополучного главного министра короля Генриха VIII в XVI веке. Роскошный лондонский особняк, расположенный в историческом здании Austin Friars в Лондоне, был показан художником на основе нового исследования, в котором здание исследуется с беспрецедентной детальностью.
Доктор Ник Холдер из Университета Эксетера изучал письма, договоры аренды, опросы и описи, чтобы представить наиболее полное понимание того, что было «одним из самых впечатляющих частных домов» в Лондоне 1530-х годов.
Его находки, которые составили впечатление художника Питера Урмстона, включают планы этажей особняка, в котором было 58 комнат плюс чердаки для прислуги и большой сад с местом для боулинга и теннисного корта. В особняке также было несколько кухонь, гостиных и офисных помещений, винные погреба, кладовые и даже большая часовня.
Сын трактирщика и владельца пивоварни, Томас Кромвель пришел к власти в качестве канцлера казначейства с 1533 года и главного советника короля с 1534 года. Он был главным идеологом английской реформации и одним из основоположников англиканства.
В 1540 году Кромвель был арестован во время заседания Тайного Совета по обвинению в государственной измене и ереси. Убедить Генриха VIII в неблагонадежности Кромвеля удалось его противникам герцогу Норфолка Томасу Говарду и епископу Стивену Гардинеру. 28 июля 1540 года Кромвель был казнен.
Реконструкция дома Кромвеля стала возможной благодаря «сокровищнице» документов, хранящихся в архивах компании Drapers 'Company, торговой группы, купившей особняк Кромвеля после его смерти. Drapers 'Company купила дом (вместе со всеми более поздними приобретениями Кромвеля в Остине Фрайарсе) в 1543 году.
Особняк был разрушен во время Великого лондонского пожара в 1666 году, и от него ничего не сохранилось. Эксперты отмечают, что особняк походил на дом обычного католического джентльмена эпохи Тюдоров.