Рубашку, в которой казнили Карла I, выставят в Национальном музее Лондона

Шелковая рубашка, которая была на английском короле Карле I в момент его казни, будет выставлена на всеобщее обозрение. Считается, что на ней все еще есть пятна крови монарха. Рубашка станет частью лондонской выставки, посвященной публичным казням.

Карл I был королем Англии, Шотландии и Ирландии с 1625 по 1649 год. Конец его правления был ознаменован гражданской войной, в которой монарх потерпел поражение и после нескольких лет заточения приговорен к смертной казни.

В день казни, 30 января, Карл I попросил две рубашки, чтобы не дрожать от холода — правитель не хотел, чтобв его враги не восприняли бы это как проявление страха. Сине-зеленая рубашка ручной вязки, которая служила монарху в тот день жилетом, сейчас находится во владении Лондонского музея.

Считается, что после казни рубашка была передана доктору, который посещал Карла I в последние дни его жизни. Она находилась в частном владении до 1925 года, а после была передана в дар Национальному музею Лондона с запиской, удостоверяющей ее подлинность и описывающей ее историю.