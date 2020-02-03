Рубашку, в которой казнили Карла I, выставят в Национальном музее Лондона

Шелковая рубашка, которая была на английском короле Карле I в момент его казни, будет выставлена на всеобщее обозрение. Считается, что на ней все еще есть пятна крови монарха. Рубашка станет частью лондонской выставки, посвященной публичным казням.
Карл I был королем Англии, Шотландии и Ирландии с 1625 по 1649 год. Конец его правления был ознаменован гражданской войной, в которой монарх потерпел поражение и после нескольких лет заточения приговорен к смертной казни.
В день казни, 30 января, Карл I попросил две рубашки, чтобы не дрожать от холода — правитель не хотел, чтобв его враги не восприняли бы это как проявление страха. Сине-зеленая рубашка ручной вязки, которая служила монарху в тот день жилетом, сейчас находится во владении Лондонского музея.
Считается, что после казни рубашка была передана доктору, который посещал Карла I в последние дни его жизни. Она находилась в частном владении до 1925 года, а после была передана в дар Национальному музею Лондона с запиской, удостоверяющей ее подлинность и описывающей ее историю.
Пятна на рубашке были проанализированы в судебно-медицинских лабораториях в 1959 и 1989 годах, однако точно определить, являлись ли они следами крови, не удалось. Дальнейшие анализы невозможны из-за хрупкости материала одежды. Рубашка хранилась в закрытой зоне Лондонского музея из-за ее возраста и исторического значения.
Рубашка является лишь одним из нескольких предметов, принадлежавших Карлу I, которые находятся во владении музея. Также там хранятся перчатки, пояс, фрагменты плаща и носовой платок монарха. Эти предметы также будут доступны для обозрения во время запланированной выставки.
Публичные казни были неотъемлемой частью жизни Лондона на протяжении веков. Мериэль Джитер, куратор музея, говорит, что они «вписались в ландшафт и культуру» города. Головы преступников и предателей обычно помещались на шипы на Лондонском мосту, в средние века и в эпоху Тюдоров. Горожане регулярно посещали эти кровавые зрелища и должны были показывать свое отвращение к осужденным.
Ожидается, что выставка с рубашкой Карла I откроется в Национальном музее Лондона осенью 2020 года.
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