Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №196, январь 2020
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
История

Рубашку, в которой казнили Карла I, выставят в Национальном музее Лондона

03 февраля 2020
_-.jpg
Фото: Museum of London
Раритетная одежда до сих пор хранилась в закрытой зоне музея.

Шелковая рубашка, которая была на английском короле Карле I в момент его казни, будет выставлена на всеобщее обозрение. Считается, что на ней все еще есть пятна крови монарха. Рубашка станет частью лондонской выставки, посвященной публичным казням.

Карл I был королем Англии, Шотландии и Ирландии с 1625 по 1649 год. Конец его правления был ознаменован гражданской войной, в которой монарх потерпел поражение и после нескольких лет заточения приговорен к смертной казни.

В день казни, 30 января, Карл I попросил две рубашки, чтобы не дрожать от холода — правитель не хотел, чтобв его враги не восприняли бы это как проявление страха. Сине-зеленая рубашка ручной вязки, которая служила монарху в тот день жилетом, сейчас находится во владении Лондонского музея.

Считается, что после казни рубашка была передана доктору, который посещал Карла I в последние дни его жизни. Она находилась в частном владении до 1925 года, а после была передана в дар Национальному музею Лондона с запиской, удостоверяющей ее подлинность и описывающей ее историю.

Карл Первый
Антонис ван Дейк Карл I

Пятна на рубашке были проанализированы в судебно-медицинских лабораториях в 1959 и 1989 годах, однако точно определить, являлись ли они следами крови, не удалось. Дальнейшие анализы невозможны из-за хрупкости материала одежды. Рубашка хранилась в закрытой зоне Лондонского музея из-за ее возраста и исторического значения.

Рубашка является лишь одним из нескольких предметов, принадлежавших Карлу I, которые находятся во владении музея. Также там хранятся перчатки, пояс, фрагменты плаща и носовой платок монарха. Эти предметы также будут доступны для обозрения во время запланированной выставки.

Перчатки Карла Первого
Museum of London Кожаные перчатки с розовыми манжетами Карла I

Публичные казни были неотъемлемой частью жизни Лондона на протяжении веков. Мериэль Джитер, куратор музея, говорит, что они «вписались в ландшафт и культуру» города. Головы преступников и предателей обычно помещались на шипы на Лондонском мосту, в средние века и в эпоху Тюдоров. Горожане регулярно посещали эти кровавые зрелища и должны были показывать свое отвращение к осужденным.

Ожидается, что выставка с рубашкой Карла I откроется в Национальном музее Лондона осенью 2020 года.

Узнайте, как связаны рис и заплесневевшая трава с древнекитайским пивом — напитком, появившимся 6 000 лет назад.