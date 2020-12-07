Рукописи, в которых Исаак Ньютон пытался определить дату Апокалипсиса, продадут на аукционе

Сэр Исаак Ньютон, заложивший основы классической физики, сформулировавший законы движения и закон всемирного тяготения, является одним из величайших ученых всех времен. Но тайная одержимость Ньютона алхимией и малоизвестными разделами теологии, которая явилась миру только через 200 лет после его смерти, открыла другую сторону этого выдающегося исследователя.

Эти мистические наклонности, многие из которых во времена Ньютона считались еретическими, отражены в некоторых фрагментарных рукописных заметках ученого, которые в настоящее время выставляются на аукцион Sotheby's.

Фрагментарными эти записки являются и в буквальном смысле, поскольку представляют собой обгоревшие после пожара листки бумаги. Считается, что они пострадали после того, как Алмаз — домашний пес ученого — опрокинул горящую свечу.