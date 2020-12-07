Рукописи, в которых Исаак Ньютон пытался определить дату Апокалипсиса, продадут на аукционе

Сэр Исаак Ньютон, заложивший основы классической физики, сформулировавший законы движения и закон всемирного тяготения, является одним из величайших ученых всех времен. Но тайная одержимость Ньютона алхимией и малоизвестными разделами теологии, которая явилась миру только через 200 лет после его смерти, открыла другую сторону этого выдающегося исследователя.
Эти мистические наклонности, многие из которых во времена Ньютона считались еретическими, отражены в некоторых фрагментарных рукописных заметках ученого, которые в настоящее время выставляются на аукцион Sotheby's.
Фрагментарными эти записки являются и в буквальном смысле, поскольку представляют собой обгоревшие после пожара листки бумаги. Считается, что они пострадали после того, как Алмаз — домашний пес ученого — опрокинул горящую свечу.
На страницах этих заметок Ньютон размышляет о Великой пирамиде в Гизе, которая, как полагал Ньютон, была построена на основании египетской единицы измерения, называемой королевским локтем.
Ньютон считал, что, определив королевский локоть, он сможет уточнить свои собственные теории гравитации и тем самым обеспечить беспрецедентно точное измерение окружности Земли, а также откроет другие неясные и «священные» геометрические идеи, которые помогут ему определить, когда наступит предсказанный в Библии конец света.
«Эти работы никогда не были опубликованы, поскольку секретность была широко распространенным принципом алхимических исследований, а теологические верования Ньютона, если бы их обнародовали, стоили бы ему карьеры», — говорится в аннотации аукциона к лоту.
Аукцион состоится 8 декабря в онлайн-формате. Стартовая стоимость лота составит 375 000 долларов.
Почитайте, как ученые расшифровали загадочный средневековый манускрипт.