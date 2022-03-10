Рядом с местом знаменитой битвы найден редкий камень пиктов

Покрытый узорами камень – важное наследие шотландской культуры.

Команда из Университета Абердина наткнулась на камень в фермерском поле во время проведения геофизических исследований, целью которых было лучше понять важный пиктский ландшафт деревни Аберлемно, которая находится недалеко от Форфара – города на востоке Шотландии.

Небольшая деревня Аберлемно уже хорошо известна своим пиктским наследием благодаря коллекции уникальных пиктских стоячих камней. Самым известным из них является поперечная плита, на которой, как считается, изображены сцены из Битвы при Нехтансмере.

Битва при Нехтансмере произошла 20 мая 685 года. В ней пикты победили англов, что стало важной вехой в становлении Шотландии.

Камень был найден на месте раскопок более позднего поселения Фото: The University of Aberdeen

Новая 1,7-метровая плита, найденная археологами, покрыта классическими пиктскими абстрактными символами. На ней изображены тройные овалы, гребень, зеркало, полумесяц, V-образный стержень и двойные диски.

По мнению исследователей, плита датируется V-VI веками. Всего известно около 200 памятников пиктской культуры, подобных обнаруженному камню. Обычно их случайно находили фермеры или строители при прокладке дорог.

Профессор Гордон Ноубл, возглавляющий проект, говорит, что наткнуться на камень во время археологических раскопок было большой удачей.

«Здесь, в Абердинском университете, мы исследовали культуру пиктов в течение последнего десятилетия, но никто из нас никогда раньше не находил таких камней с символами. Известно всего около 200 таких памятников. Иногда их выкапывают фермеры, вспахивающие поля, или строящие дороги рабочие, но когда дело доходит до их анализа, окружающая среда уже нарушена и мало что можно восстановить.

Преимущества такой находки заключаются в том, что мы можем проделать гораздо более детальную работу в отношении контекста, в котором находились эти камни. Мы можем изучить и датировать культурные слои под плитой и получить гораздо более подробную информацию, не теряя важных для этого доказательств», – говорит Ноубл.

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Камень извлекли и перевезли в лабораторию Грасиэлы Эйнсворт в Эдинбурге Фото: The University of Aberdeen

Сейчас камень перевезли в консервационную лабораторию Грасиэлы Эйнсворт в Эдинбурге, где будет проведен более подробный анализ находки. Профессор Ноубл надеется, что это может внести значительный вклад в понимание значения местечка Аберлемно для пиктов.

Камень был найден среди других камней в стене огромного здания XI или XII веков. Стена включала пиктские камни и образцы наскального искусства бронзового века. Удивительно, но это здание, похоже, было построено прямо на культурных слоях прошлых поселений, восходящих к пиктскому периоду.

«Количество пиктских камней из Аберлемно, безусловно, предполагает, что окрестности Аберлемно были чрезвычайно важным ландшафтом для пиктов», – говорит Ноубл.

Посмотрите на другой камень времен пиктов, найденный в Шотландии.