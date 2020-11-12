Рядом с погребальным кораблем в Норвегии нашли одну из столиц викингов

В 2018 году исследователи с помощью георадара обнаружили в Йеллестаде недалеко от Халдена на юге Норвегии погребальный корабль викингов — судно длиной 20 метров, которое было захоронено между VIII и X веками нашей эры.

В мае этого года было принято решение раскопать корабль, поскольку дренажная канава возле него способствовала быстрому разрушению деревянного корпуса судна. Однако в настоящее время исследователи продолжают изучение местности с помощью георадара и сообщают о новых открытиях.

Археологи объявили об обнаружении неподалеку от корабля «возможного» северного центра религии или политики викингов. Этот комплекс может дать представление об эволюции скандинавского общества на этапе перехода от железной эпохи к эпохе викингов.