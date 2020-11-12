Рядом с погребальным кораблем в Норвегии нашли одну из столиц викингов

В 2018 году исследователи с помощью георадара обнаружили в Йеллестаде недалеко от Халдена на юге Норвегии погребальный корабль викингов — судно длиной 20 метров, которое было захоронено между VIII и X веками нашей эры.
В мае этого года было принято решение раскопать корабль, поскольку дренажная канава возле него способствовала быстрому разрушению деревянного корпуса судна. Однако в настоящее время исследователи продолжают изучение местности с помощью георадара и сообщают о новых открытиях.
Археологи объявили об обнаружении неподалеку от корабля «возможного» северного центра религии или политики викингов. Этот комплекс может дать представление об эволюции скандинавского общества на этапе перехода от железной эпохи к эпохе викингов.
Технология георадара собрала данные с этого места и позволила археологам нанести на карту подземную часть поля. По сути, археологи смогли увидеть то, что находится под землей, без инвазивного вмешательства в ландшафт.
Археологи знали, что на этом месте когда-то были три погребальных кургана и что они были распаханы в XIX веке, но оказалось, что найти там можно гораздо больше. Георадар выявил аномалии и свидетельства наличия ям для столбов и от очагов, что позволило исследователям составить более полную картину того, что находится под толстым слоем почвы. В отчете журнала Antiquity эксперты написали: «Георадар показал, что в Йеллестаде когда-то существовало 13 курганов, некоторые шириной более 30 метров».
Большинство курганов окружены кольцевыми канавами, что свидетельствует, что они служили захоронениями во время железного века. Считается, что на этом месте также было четыре длинных дома. Некоторые из обнаруженных построек были исключительно большими: длиной до 30 метров. Кажется вероятным, что это были залы для пиршеств, религиозные сооружения или, возможно, культовые центры, где проводились ритуалы и церемонии посвящения, используемые в религии викингов.
Ведущий автор исследования Ларс Густавсен не исключает, что самое большое из обнаруженных зданий могло служить своего рода административным центром поселения.
По словам ученого, это поселение могло служить местом, откуда элита викингов могла осуществлять политический и общественный контроль.
Расположение участка, вероятно, означало, что это был еще и торговый центр. По словам Густавсена, учитывая его расположение недалеко от берега, вполне вероятно, что «морская торговля имела важное значение для развития этого места». Исследователи ожидают, что раскопки выявят на этом месте портовые сооружения.