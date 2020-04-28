Самые жуткие экспонаты известных музеев: фото

К флешмобу тут же подключились десятки музеев по всему миру. Государственный Дарвиновский музей выложил на всеобщее обозрение сушеную голову человека, или тсантсу. Она считается главным трофеем у индейцев южноамериканских Анд, в особенности у хиваро. Они отрезали головы убитым врагам, стягивали особым способам кожу с головы, наполняли ее горячим песком и в несколько этапов уменьшали голову до размеров теннисного мяча. В изготовлении принимали участие шаманы, игравшие роль скульпторов и заклинателей.

Эту голову приобрел больше 100 лет назад основатель музея Александр Котс. Голова хранится в закрытом стеклянном колпаке, подвешенная на веревочку. В губы вставлены палочки из прочной древесины пальмы уви, а веки зашиты, чтобы душа погибшего не преследовала победителя.

Сотрудники не были уверены в подлинности экспоната, так как уже с 20-х годов ХХ века индейцы, из-за высокого спроса европейских коллекционеров на тсантсы, начали изготавливать их из голов обезьян. Однако эта тсантса оказалась человеческой человеческой.