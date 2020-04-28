Самые жуткие экспонаты известных музеев: фото

Йоркширский музей дал старт флешмобу под названием «Самый жуткий экспонат». Сотрудники музея опубликовали таковой по их мнению: женскую прядь волос, обнаруженную в погребении римлянки, жившей в третьем или четвертом веке. На волосах даже остались заколки. Однако другие экспонаты оказались гораздо более пугающими.
MUSEUMS ASSEMBLE! It's time for #CURATORBATTLE! 💥— Yorkshire Museum (@YorkshireMuseum) April 17, 2020
Today's theme, chosen by you, is #CreepiestObject!
We're kicking things off with this 3rd/4th century hair bun from the burial of a #Roman lady, still with the jet pins in place...
CAN YOU BEAT IT? 💥 pic.twitter.com/ntPiXDuM6v
К флешмобу тут же подключились десятки музеев по всему миру. Государственный Дарвиновский музей выложил на всеобщее обозрение сушеную голову человека, или тсантсу. Она считается главным трофеем у индейцев южноамериканских Анд, в особенности у хиваро. Они отрезали головы убитым врагам, стягивали особым способам кожу с головы, наполняли ее горячим песком и в несколько этапов уменьшали голову до размеров теннисного мяча. В изготовлении принимали участие шаманы, игравшие роль скульпторов и заклинателей.
Эту голову приобрел больше 100 лет назад основатель музея Александр Котс. Голова хранится в закрытом стеклянном колпаке, подвешенная на веревочку. В губы вставлены палочки из прочной древесины пальмы уви, а веки зашиты, чтобы душа погибшего не преследовала победителя.
Сотрудники не были уверены в подлинности экспоната, так как уже с 20-х годов ХХ века индейцы, из-за высокого спроса европейских коллекционеров на тсантсы, начали изготавливать их из голов обезьян. Однако эта тсантса оказалась человеческой человеческой.
Музей антропологии при университете Британской Колумбии в Канаде похвастался устрашающей сингальской маской демона смерти — Мару Санни, которую носят как часть ритуалов для защиты от болезней, которые, как считалось, вызывали демоны Санни.
Самым жутким экспонатом музея города Тюбинген в Германии кураторы сочли мумию кошки. И это не какая-нибудь древнеегипетская святыня; мумию обнаружили в 1980-х годах во время ремонта старого амбара, возраст которого насчитывал полтысячи лет.
В пространстве под потолком амбара нашли двух мумифицированных кошек. Предположительно, их поместили туда в качестве жертвоприношения, следуя старому популярному поверью: духи кошек смогут охранять зерно от мышей.
Одним из фаворитов, на наш взгляд, является экспонат из Государственного биологического музея имени Тимирязева. Он относится к одной из самых неприятных и жутких коллекций музея, которую «часто отмечают в негативных отзывах» – коллекции влажных препаратов. Она состоит из банок с формалином, в которых хранятся растения, животные, и даже младенцы и их части тела.
Во влажном препарате, снимок которого выложили сотрудники музея, находится ребенок-анэнцефал. Анэнцефалия – это нарушение развития, при котором не формируются большие полушария мозга или формируются лишь частично. Ствол головного мозга, как правило, присутствует. Голова заканчивается на уровне бровей. Череп в той или иной степени открыт, видна мозговая ткань. Тело ребенка с анэнцефалией в основном развивается нормально.
Музей игрушек Суоменлинна в Хельсинки, основанный на частной коллекции старинных кукол и других забавных игрушек, тоже не остался в стороне (и не зря; они порой могут напугать не хуже призраков или монстров из высококлассных ужастиков). Владелица музея поделилась видеозаписью одной из кукол (не забудьте включить звук).
К флешмобу присоединилась исследовательская библиотека в Филадельфии, которая специализируется на изучении американского общества и культуры с XVII по XIX века. Сотрудники учреждения продемонстрировали руку египетской мумии, которую библиотека поулчила в 1767 году в подарок от знаменитого американского художника Бенджамина Веста.
А вот ещё пара экспонатов, которые могут вызвать мурашки по коже:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
👀@yorkshiremuseumandgardens запустил в сети флешмоб #CreepiestObject. Коллеги из Йоркширского музея показали в твиттере пучок волос римлянки, жившей в III или IV веке, украшенный заколками. Теперь все музеи соревнуются, у кого в коллекции хранится самый #ЖуткийЭкспонат ⠀ Мы приняли эстафету от @darwinmuseum и @state_historical_museum ⠀ Встречайте #CreepiestObject от Музея Востока. Этот предмет сделан из...человеческого черепа... ⠀ 📸 ритуальная чаша капала Тибет, конец XIX века кость, металл, бирюза, коралл, резьба, чеканка #МузейВостока
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Amulets Hangman Locket France 1985.52.1359. This macabre glass locket was purchased in Paris in 1899. It contains a miniature skeleton hanging from an execution gallows and a twisted piece of rope. Belief in the curative powers of dead criminals and the tools of their execution was popular in the 19th century. Chips of wood from the gallows were believed to be effective against the ague (a fever) and toothache, while pieces of the rope were sold by hangmen as cures for headaches and sore throats. The rope was also popular with card players, who carried it as a good luck charm. Even today, the saying ‘you carry a rope in your pocket’ refers to someone who is lucky at cards @pittriversmuseum #amulet #pittriversmuseumoxford #pittriversmuseum #oxford #morethanamuseum #creepiestobject #france
Больше жутких экспонатов и их историй можно посмотреть в Твиттере и Инстаграме по хештегу #CreepiestObject.