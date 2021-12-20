Самый смертоносный период в истории Земли был и самым вонючим

Около 250 миллионов лет назад в конце пермского периода произошла одна из крупнейших катастроф биосферы в истории Земли, которая привела к вымиранию 96% всех морских видов и 73% наземных видов позвоночных.

Ученые называют несколько возможных причин этого события, но на сегодня наиболее распространенной версией считается излияние Сибирских траппов 251 миллион лет назад, которое вызвало значительные климатические изменения, повлиявшие на биосферу.

Новое исследование предполагает, что крошечные микробы, испускающие токсичный газ, также помогли вызвать и продлить самое массовое вымирание в истории планеты.