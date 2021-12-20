Самый смертоносный период в истории Земли был и самым вонючим

Около 250 миллионов лет назад в конце пермского периода произошла одна из крупнейших катастроф биосферы в истории Земли, которая привела к вымиранию 96% всех морских видов и 73% наземных видов позвоночных.
Ученые называют несколько возможных причин этого события, но на сегодня наиболее распространенной версией считается излияние Сибирских траппов 251 миллион лет назад, которое вызвало значительные климатические изменения, повлиявшие на биосферу.
Новое исследование предполагает, что крошечные микробы, испускающие токсичный газ, также помогли вызвать и продлить самое массовое вымирание в истории планеты.
Ученые отмечают, что по мере того, как фотосинтезаторы океана — микробы и растения, составляющие основу пищевой цепи — гнили, другие микробы быстро потребляли кислород, делая его дефицитным для крупных организмов. В отсутствие кислорода микробы потребляли сульфат, а затем выделяли токсичный, вонючий сероводород или H₂S, создавая еще более экстремальное состояние, называемое эвксинией.
Эти условия поддерживались высвобождением питательных веществ во время разложения, способствуя производству еще большего количества органического материала, который помогал поддерживать этот вонючий токсичный цикл.
Расширяющиеся эвксиновые зоны можно обнаружить по химическим сигнатурам в пробах донных отложений.
Кислородное истощение — это проблема, которая сохраняется сегодня и обязательно усугубится при изменении климата в будущем, отмечают исследователи.
Эвксиновые воды можно найти в таких местах как канал Домингес в Лос-Анджелесе. В сентябре 2021 года в результате пожара на складе в воды канала попал этанол, уничтоживший растительность, которая разложилась и была поглощена микробами. Затем они произвели токсичный сероводород: тысячи людей, живущих возле канала, жаловались на рвоту, диарею, головокружение, бессонницу, головные боли и другие симптомы длительного воздействия сероводорода.
«Было бы спекулятивно наложить древнее событие массового вымирания на сегодняшнюю планету. Однако исследование действительно показывает нам, что реакция океана на более высокие концентрации углекислого газа в атмосфере может быть недооценена», — заключает Хюльсе.