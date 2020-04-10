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История

Сан-Франциско за 4 дня до землетрясения и пожара 1906 года: 4К-видео

Михаил Сысоев
10 апреля 2020
Аннотация 2020-04-10 151043.png
Фото: Denis Shiryaev / youtube.com
Очередная реставрация от Дениса Ширяева.

Денис Ширяев — видеоблогер и продакт-менеджер издательского дома «Комитет» — представил свою очередную работу по реставрации раритетных видеозаписей.

На этот раз видеоблогер с помощью нейросетей обновил короткометражный фильм о Сан-Франциско, снятый 14 апреля 1906 года, всего за 4 дня до сильного землетрясения и пожара, которые унесли жизни примерно 3 000 человек и разрушили более 80% города.

Бруклинский мост
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Видео поездки по Маркет-стрит благодаря нейросети получило разрешение 4k, четкость, цвет, а также частоту кадров до 60 в секунду.

Смотрите также, как выглядела многолюдная Тверская 1896 года в цвете.

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