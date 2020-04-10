Сан-Франциско за 4 дня до землетрясения и пожара 1906 года: 4К-видео

Денис Ширяев — видеоблогер и продакт-менеджер издательского дома «Комитет» — представил свою очередную работу по реставрации раритетных видеозаписей.

На этот раз видеоблогер с помощью нейросетей обновил короткометражный фильм о Сан-Франциско, снятый 14 апреля 1906 года, всего за 4 дня до сильного землетрясения и пожара, которые унесли жизни примерно 3 000 человек и разрушили более 80% города.