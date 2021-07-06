Сделанная неандертальцем гравировка впечатлила ученых

Она добавляет, что выбор материала, его подготовка перед резьбой и умелая техника, использованная для гравировки – все это говорит об опыте и мастерстве древнего художника. Благодаря находке ученые также хотели бы опровергнуть гипотезу о том, что неандертальцы (Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis) развивались под влиянием более близкой современному человеку ветви гоминидов, Homo sapiens.

Последние прибыли в Центральную Европу только через несколько тысячелетий после того, как на кость была нанесена гравировка. Однако этого для полной уверенности не достаточно, поскольку несколько разных типов гоминидов в прошлом пересекались на одной территории в одно и то же время. Считается, что современные люди распространились в Евразию более 40 000 лет назад после их расселения из Африки, и они несли в себе до 3% неандертальских генов, полученных приблизительно 50 000 – 60 000 лет назад на Ближнем Востоке.

Узнайте о трех различных популяциях гоминидов, живших бок о бок в Денисовой пещере.