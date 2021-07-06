Сделанная неандертальцем гравировка впечатлила ученых

Люди гордятся тем, что они отличаются от представителей животного мира наличием развитого языка и культуры, способной визуально передавать мысли и чувства. Археологи поясняют, что эти особенности не являются признаком исключительно современного человека разумного: они встречались еще у неандертальцев.
Об этом свидетельствует находка, сделанная в горах Гарц на севере Германии: кость оленя возрастом 51 000 лет украшена резьбой с зигзагообразным орнаментом. Древний художник вложил в свою работу много сил: для того, чтобы получить четкий рисунок, он сначала размягчил кость – вероятно, сварив ее.
До этого открытия данные о художественных навыках неандертальцев сводились к минималистичным мотивам и ручным трафаретам на стенах нескольких испанских пещер. В данном случае линии нанесены более профессионально и, кроме того, большерогие олени (Megaloceros giganteus) к северу от Альп были редкостью.
На основании этого можно предположить, что автор резьбы подошел к задаче со всей серьезностью, и его произведение могло иметь для него и его товарищей символическое значение, что, в свою очередь, свидетельствует о наличии у неандертальцев абстрактного мышления.
Она добавляет, что выбор материала, его подготовка перед резьбой и умелая техника, использованная для гравировки – все это говорит об опыте и мастерстве древнего художника. Благодаря находке ученые также хотели бы опровергнуть гипотезу о том, что неандертальцы (Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis) развивались под влиянием более близкой современному человеку ветви гоминидов, Homo sapiens.
Последние прибыли в Центральную Европу только через несколько тысячелетий после того, как на кость была нанесена гравировка. Однако этого для полной уверенности не достаточно, поскольку несколько разных типов гоминидов в прошлом пересекались на одной территории в одно и то же время. Считается, что современные люди распространились в Евразию более 40 000 лет назад после их расселения из Африки, и они несли в себе до 3% неандертальских генов, полученных приблизительно 50 000 – 60 000 лет назад на Ближнем Востоке.
Узнайте о трех различных популяциях гоминидов, живших бок о бок в Денисовой пещере.