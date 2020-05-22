Секретом загадочной черной субстанции, покрывавшей древнеегипетские гробницы, оказался битум
Джедхонсиу-эф-анкх жил и умер почти 3000 лет назад в Древнем Египте. Мы мало знаем о жизни этого человека, но известно, что он был священником в храме Амона в Карнаке и имел право открывать двери в святилище, в котором находилось культовое изображение бога.
После смерти жреца мумифицировали, завернули в тонкое полотно и поместили в футляр из гипса и льна, который был красиво расписан яркими красками, а «лицо» было покрыто сусальным золотом. Затем футляр уложили в саркофаг и облили несколькими литрами теплого черного липкого вещества, которое застыло и «зацементировало» футляр.
Такая процедура не была уникальной. Загадочная черная субстанция использовалась во множестве египетских захоронений. Но что она из себя представляет? Этим вопросом задались исследователи из Британского музея.
Есть много древнеегипетских текстов, которые касаются духовной подготовки к смерти, но очень мало сведений, которые касаются практических аспектов. Знания о практике мумификации и захоронения, по-видимому, держались в тайне. Таким образом, лучшим способом узнать больше о черной «слизи», было подвергнуть ее химическому анализу.
Эксперты Британского музея проанализировали более 100 образцов черной слизи из двенадцати гробов и футляров для мумий, все они датируются 22-й династией в третьем промежуточном периоде (около 900–750 до н. э.). Взяв крошечные образцы, ученые провели химический анализ под названием «Газовая хроматография — масс-спектрометрия» (ГХ-МС). Процедура заключается в испарении каждого образца и проталкивании его через длинную трубку, в которой молекулы разделяются, попадая в масс-спектрометр. Это позволяет определить, какие молекулы содержались в образце и в каких количествах.
Исследователи обнаружили, что субстанция состоит из смеси растительного масла, животного жира, древесной смолы, пчелиного воска и битума. Пропорции ингредиентов варьируются от одного саркофага к другому, но сами компоненты субстанции не менялись. Вполне возможно, что существовали и другие ингредиенты, которые уже невозможно обнаружить, потому что они были летучими и испарялись, или деградировали до неопределяемых уровней в течение 3000 лет.
Некоторые из идентифицированных исследователями продуктов встречались только за пределами Египта, что указывает на их импорт. Так, смола была получена из фисташкового дерева и хвойных пород. Фисташковое дерево растет вокруг Средиземного моря, от Греции до Западной Азии. Амфоры, содержащие смолу фисташкового дерева, были обнаружены в Амарне, египетском королевском городе с 1347 по 1332 г. до н. э., и в кораблекрушении Улубурун (у побережья западной Турции) примерно той же датировки.
Анализ керамики показывает, что эти амфоры, скорее всего, были сделаны в районе Хайфы в современном Израиле. Там, вероятно, была и собрана смола. Фисташковая смола также использовалась в древнем Египте в качестве благовоний.
Хвойная смола может происходить из различных деревьев, включая сосну, кедр, ель и можжевельник, но определить, какая именно смола использовалась для производства черной субстанции после стольких лет уже невозможно.
Сравнивая биомаркеры в образце «слизи» с известными источниками, ученые определили, что битум был привезен из Мертвого моря. Это соотносится с древнегреческими текстами, в которых говорится, что люди собирали битум, плавающий на поверхности Мертвого моря, для его продажи в Египет.
Ученые не могут сказать точно, для чего именно использовалась черная субстанция, однако у них есть свои предположения. Возможно, эта традиция связана с богом Осирисом, чей культ был особенно популярным во времена XXII династии. Он символизировал смерть и возрождение. В древнеегипетских текстах этого бога часто называют «черным», а на древних картинах он зачастую изображен в виде мумии черного цвета. Когда кто-то умирал, о нем говорили, что он стал одним из воплощений Осириса.
Кроме того, Нил был священной рекой. Ежегодно после паводка на берегах оставался ил черного цвета, который формировал плодородную почву, считавшуюся волшебной и дающей жизнь. В гробницах археологам встречались выполненные в виде Осириса глиняные и деревянные формы, которые были заполнены таким илом с проросшими семенами. Это тоже указывает на связь черного цвета с культом Осириса.
Таким образом, похоже, что черная «слизь» была ритуально важной жидкостью для помазания, используемой для ряда целей, связанных с погребением умерших и их превращением в Осириса. Однако эта жидкость была доступна только социальным элитам и, возможно, была предметом личного выбора.
В дальнейшем исследователи планируют сами произвести черную субстанцию, чтобы лучше понять, как она хранилась, транспортировалась и разливалась, а также как пахла и насколько горячей должна была быть. Это поможет лучше понять, какими могли быть похороны в Древнем Египте.
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