Секретом загадочной черной субстанции, покрывавшей древнеегипетские гробницы, оказался битум

Исследователи обнаружили, что субстанция состоит из смеси растительного масла, животного жира, древесной смолы, пчелиного воска и битума. Пропорции ингредиентов варьируются от одного саркофага к другому, но сами компоненты субстанции не менялись. Вполне возможно, что существовали и другие ингредиенты, которые уже невозможно обнаружить, потому что они были летучими и испарялись, или деградировали до неопределяемых уровней в течение 3000 лет.

Некоторые из идентифицированных исследователями продуктов встречались только за пределами Египта, что указывает на их импорт. Так, смола была получена из фисташкового дерева и хвойных пород. Фисташковое дерево растет вокруг Средиземного моря, от Греции до Западной Азии. Амфоры, содержащие смолу фисташкового дерева, были обнаружены в Амарне, египетском королевском городе с 1347 по 1332 г. до н. э., и в кораблекрушении Улубурун (у побережья западной Турции) примерно той же датировки.

Анализ керамики показывает, что эти амфоры, скорее всего, были сделаны в районе Хайфы в современном Израиле. Там, вероятно, была и собрана смола. Фисташковая смола также использовалась в древнем Египте в качестве благовоний.

Хвойная смола может происходить из различных деревьев, включая сосну, кедр, ель и можжевельник, но определить, какая именно смола использовалась для производства черной субстанции после стольких лет уже невозможно.

Сравнивая биомаркеры в образце «слизи» с известными источниками, ученые определили, что битум был привезен из Мертвого моря. Это соотносится с древнегреческими текстами, в которых говорится, что люди собирали битум, плавающий на поверхности Мертвого моря, для его продажи в Египет.