Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
История

Секретом загадочной черной субстанции, покрывавшей древнеегипетские гробницы, оказался битум

Михаил Сысоев
22 мая 2020
_-.jpg
Фото: britishmuseum.org
Исследователей вдохновил полностью черный футляр, в котором был похоронен древнеегипетский жрец.

Джедхонсиу-эф-анкх жил и умер почти 3000 лет назад в Древнем Египте. Мы мало знаем о жизни этого человека, но известно, что он был священником в храме Амона в Карнаке и имел право открывать двери в святилище, в котором находилось культовое изображение бога.

После смерти жреца мумифицировали, завернули в тонкое полотно и поместили в футляр из гипса и льна, который был красиво расписан яркими красками, а «лицо» было покрыто сусальным золотом. Затем футляр уложили в саркофаг и облили несколькими литрами теплого черного липкого вещества, которое застыло и «зацементировало» футляр.

Такая процедура не была уникальной. Загадочная черная субстанция использовалась во множестве египетских захоронений. Но что она из себя представляет? Этим вопросом задались исследователи из Британского музея.

_--.jpg
britishmuseum.org Саркофаг и футляр, в котором находится мумия Джедхонсиу-эф-анкха

Есть много древнеегипетских текстов, которые касаются духовной подготовки к смерти, но очень мало сведений, которые касаются практических аспектов. Знания о практике мумификации и захоронения, по-видимому, держались в тайне. Таким образом, лучшим способом узнать больше о черной «слизи», было подвергнуть ее химическому анализу.

Эксперты Британского музея проанализировали более 100 образцов черной слизи из двенадцати гробов и футляров для мумий, все они датируются 22-й династией в третьем промежуточном периоде (около 900–750 до н. э.). Взяв крошечные образцы, ученые провели химический анализ под названием «Газовая хроматография — масс-спектрометрия» (ГХ-МС). Процедура заключается в испарении каждого образца и проталкивании его через длинную трубку, в которой молекулы разделяются, попадая в масс-спектрометр. Это позволяет определить, какие молекулы содержались в образце и в каких количествах.

_---.jpg
britishmuseum.org Сотрудница Британского музея производит химический анализ образцов.

Исследователи обнаружили, что субстанция состоит из смеси растительного масла, животного жира, древесной смолы, пчелиного воска и битума. Пропорции ингредиентов варьируются от одного саркофага к другому, но сами компоненты субстанции не менялись. Вполне возможно, что существовали и другие ингредиенты, которые уже невозможно обнаружить, потому что они были летучими и испарялись, или деградировали до неопределяемых уровней в течение 3000 лет.

Некоторые из идентифицированных исследователями продуктов встречались только за пределами Египта, что указывает на их импорт. Так, смола была получена из фисташкового дерева и хвойных пород. Фисташковое дерево растет вокруг Средиземного моря, от Греции до Западной Азии. Амфоры, содержащие смолу фисташкового дерева, были обнаружены в Амарне, египетском королевском городе с 1347 по 1332 г. до н. э., и в кораблекрушении Улубурун (у побережья западной Турции) примерно той же датировки.

Анализ керамики показывает, что эти амфоры, скорее всего, были сделаны в районе Хайфы в современном Израиле. Там, вероятно, была и собрана смола. Фисташковая смола также использовалась в древнем Египте в качестве благовоний.

Хвойная смола может происходить из различных деревьев, включая сосну, кедр, ель и можжевельник, но определить, какая именно смола использовалась для производства черной субстанции после стольких лет уже невозможно.

Сравнивая биомаркеры в образце «слизи» с известными источниками, ученые определили, что битум был привезен из Мертвого моря. Это соотносится с древнегреческими текстами, в которых говорится, что люди собирали битум, плавающий на поверхности Мертвого моря, для его продажи в Египет.

_----.jpg
Мумия молодой девушки по имени Тьяясетиму, покрытая черной субстанцией
Фото: britishmuseum.org
_-----.jpg
Гроб жреца Падихорпакхеда, 22-я Египетская династия (945–720 гг. до н.э.)
Фото: britishmuseum.org

Ученые не могут сказать точно, для чего именно использовалась черная субстанция, однако у них есть свои предположения. Возможно, эта традиция связана с богом Осирисом, чей культ был особенно популярным во времена XXII династии. Он символизировал смерть и возрождение. В древнеегипетских текстах этого бога часто называют «черным», а на древних картинах он зачастую изображен в виде мумии черного цвета. Когда кто-то умирал, о нем говорили, что он стал одним из воплощений Осириса.

Кроме того, Нил был священной рекой. Ежегодно после паводка на берегах оставался ил черного цвета, который формировал плодородную почву, считавшуюся волшебной и дающей жизнь. В гробницах археологам встречались выполненные в виде Осириса глиняные и деревянные формы, которые были заполнены таким илом с проросшими семенами. Это тоже указывает на связь черного цвета с культом Осириса.

Снимок экрана (697).png
Читайте такжеПони усыновила осиротевших ягнят: видео

Таким образом, похоже, что черная «слизь» была ритуально важной жидкостью для помазания, используемой для ряда целей, связанных с погребением умерших и их превращением в Осириса. Однако эта жидкость была доступна только социальным элитам и, возможно, была предметом личного выбора. 

В дальнейшем исследователи планируют сами произвести черную субстанцию, чтобы лучше понять, как она хранилась, транспортировалась и разливалась, а также как пахла и насколько горячей должна была быть. Это поможет лучше понять, какими могли быть похороны в Древнем Египте.

Узнайте, как один кот истребил целый вид птиц.

рекомендации
Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!

комар

Как стать невидимым для комаров

Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету