Северное сияние могло способствовать гибели «Титаника»

Однако, по словам Зинковой, ошибки навигации помогли спасти много людей, поскольку находившийся в 93 км от места крушения пароход «Карпатия», получив неверные данные о местонахождении тонущего лайнера, тем не менее оказался в нужном месте, подобрав уцелевших на спасательных шлюпках пассажиров «Титаника».

Кроме того, отмечает Зинькова, сигнал SOS с «Титаника» поймали далеко не все суда, проходившие рядом. В этом тоже могла быть виновна солнечная буря. В ночь трагедии пароход SS La Provence получал сигналы с других судов, но так и не поймал сообщение с «Титаника». Судно SS Mount Temple сигнал о помощи получило, но ответ на тонущий лайнер так и не пришел.

Зинкова напоминает, что один из выживших пассажиров «Титаника» писатель Лоуренс Бизли видел той ночью «слабое сияние в небе впереди по правому борту», однако принял его за приближающийся рассвет.

Точно так же второй офицер «Карпатии» Джеймс Биссет, направлявшийся на помощь выжившим, упоминал, что видел северное сияние за час до того, как «Титаник» врезался в айсберг.

В своем журнале Биссет отметил, что погода была тихая, море гладкое и безветренное: «в тот раз небо было ясным, из звезды сияли очень ярко, но луны видно не было; только северное сияние было видно, словно лунные лучи с северного горизонта».

На «Карпатии» спаслись все 712 человек, переживших крушение «Титаника». После спасения судно взяло курс на Нью-Йорк.

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