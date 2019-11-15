Шедевр Эль Греко оказался картиной другого художника

Исследователи пришли к выводу, что картина XVI века «Дама в мехах», автором которой долгое время считался Эль Греко, принадлежит другому испанскому художнику — Алонсо Санчесу Коэльо.

В 1853 году картину приобрёл искусствовед Уильям Максвелл. В 1967 году его внучка передала картину вместе с другими полотнами в дар городу Глазго, и с тех пор она хранится в местном музее Поллока.

Личность художника была предметом постоянных дискуссий на протяжении более сотни лет. Изначально авторство Эль Греко не оспаривалось, а женщиной на портрете считалась жена художника Иеронима Куэваса. Однако в ХХ многие эксперты заметили, что стилистика и техника картин Эль Греко и «Дамы в мехах» несколько различаются.

С 2014 года картину начали изучать исследователи из национального музея Прадо в Мадриде, а также эксперты Университета Глазго. Они использовали современные методики: рентгенографию, инфракрасную рефлектографию и стереомикроскопию. Ученые пришли к выводу, что картина была написана в XVI веке в Испании, но исключили, что она принадлежит кисти Эль Греко.