Шедевр Эль Греко оказался картиной другого художника

Исследователи пришли к выводу, что картина XVI века «Дама в мехах», автором которой долгое время считался Эль Греко, принадлежит другому испанскому художнику — Алонсо Санчесу Коэльо.
В 1853 году картину приобрёл искусствовед Уильям Максвелл. В 1967 году его внучка передала картину вместе с другими полотнами в дар городу Глазго, и с тех пор она хранится в местном музее Поллока.
Личность художника была предметом постоянных дискуссий на протяжении более сотни лет. Изначально авторство Эль Греко не оспаривалось, а женщиной на портрете считалась жена художника Иеронима Куэваса. Однако в ХХ многие эксперты заметили, что стилистика и техника картин Эль Греко и «Дамы в мехах» несколько различаются.
С 2014 года картину начали изучать исследователи из национального музея Прадо в Мадриде, а также эксперты Университета Глазго. Они использовали современные методики: рентгенографию, инфракрасную рефлектографию и стереомикроскопию. Ученые пришли к выводу, что картина была написана в XVI веке в Испании, но исключили, что она принадлежит кисти Эль Греко.
Также эксперты нашли отличие в технике рисунка, изучив ее с помощью инфракрасной рефлектографии. Сравнив «Даму в мехах» с работами других испанских авторов XVI века, они вынесли вердикт — картина принадлежит кисти Алонсо Санчеса Коэльо.
Этот художник был главным портретистом при дворе Филиппа II. В то время он был известен больше, чем Эль Греко. Он выработал канон испанского придворного портрета: статичность, нейтральный фон, позирование модели, тщательность в деталях костюма, неприглядная передача внешности и физиологических особенностей лиц (без идеализации).
Следующим летом «Дама в мехах» вернется в Дом Поллока, где будет выставлена уже с указанием настоящего автора.