Шумерские «ритуальные скипетры» из коллекции Эрмитажа оказались соломинками для пива

В 1897 году экспедиция под руководством профессора Петербургского университета Николая Веселовского раскопала Майкопский курган эпохи бронзы. Это один из самых богато убранных доисторических курганов на Северном Кавказе. Работа положила начало исследованиям майкопской археологической культуры.

Остатки кургана были уничтожены в начале XX века, но его содержимое – захоронения и артефакты – изучаются до сих пор. Восемь золотых и серебряных трубочек из погребения №1 более 100 лет хранятся в Эрмитаже, и недавно группа ученых во главе с Виктором Трифоновым из Института материальной культуры РАН провели повторное исследование коллекции.



Восемь серебряных стержней-трубок длиной до 112 см и диаметром 10 мм с заостренным концом располагались справа от человеческих останков. Четыре предмета были собраны из двух или трех серебряных сегментов, тогда как остальные четыре представляют собою комбинацию золотых и серебряных сегментов. Трубочки украшены замысловатыми наконечниками и декоративными фигурками быков – тоже золотыми или серебряными. Они не закреплены на месте и способны скользить по трубке до определенного положения.

Николай Веселовский предположил, что трубки являются жезлами, знаменами или знаками власти – скипетрами. В их прорези могли вставляться ленты, а найденные рядом колпачки могли быть держателями кистей. Чуть позже была выдвинута другая версия – трубки могли использоваться для поддержания погребального балдахина. Украшения из штампованного золота, найденные в могильнике, могли быть на него нашиты. Также звучала идея о том, что трубки являются символическими стрелами ритуального набора, похожего на инструменты зороастрийских жрецов.