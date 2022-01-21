Шумерские «ритуальные скипетры» из коллекции Эрмитажа оказались соломинками для пива

В 1897 году экспедиция под руководством профессора Петербургского университета Николая Веселовского раскопала Майкопский курган эпохи бронзы. Это один из самых богато убранных доисторических курганов на Северном Кавказе. Работа положила начало исследованиям майкопской археологической культуры.
Остатки кургана были уничтожены в начале XX века, но его содержимое – захоронения и артефакты – изучаются до сих пор. Восемь золотых и серебряных трубочек из погребения №1 более 100 лет хранятся в Эрмитаже, и недавно группа ученых во главе с Виктором Трифоновым из Института материальной культуры РАН провели повторное исследование коллекции.
Восемь серебряных стержней-трубок длиной до 112 см и диаметром 10 мм с заостренным концом располагались справа от человеческих останков. Четыре предмета были собраны из двух или трех серебряных сегментов, тогда как остальные четыре представляют собою комбинацию золотых и серебряных сегментов. Трубочки украшены замысловатыми наконечниками и декоративными фигурками быков – тоже золотыми или серебряными. Они не закреплены на месте и способны скользить по трубке до определенного положения.
Николай Веселовский предположил, что трубки являются жезлами, знаменами или знаками власти – скипетрами. В их прорези могли вставляться ленты, а найденные рядом колпачки могли быть держателями кистей. Чуть позже была выдвинута другая версия – трубки могли использоваться для поддержания погребального балдахина. Украшения из штампованного золота, найденные в могильнике, могли быть на него нашиты. Также звучала идея о том, что трубки являются символическими стрелами ритуального набора, похожего на инструменты зороастрийских жрецов.
При всей разнице этих интерпретаций, во всех случаях трубки должны были использоваться острой частью вверх. Однако возле покойного они были уложены иначе: острием вниз. Современные ученые решили найти объяснение этому и задались вопросом: почему трубочки были полые?
Исследователи предположили, что трубки могли использоваться для употребления напитков. На Ближнем Востоке ферментация ячменя велась по меньшей мере 13 000 лет назад, а в V-IV тысячелетиях до нашей эры в регионе уже употребляли пиво с помощью «соломинок»: к этому времени относятся самые ранние изображения такой «вечеринки».
В археологии известно множество таких «пивных артефактов», хотя они чаще всего были изготовлены из тростника. Особенности рецепта пивоварения требовали фильтрации напитка непосредственно перед употреблением, и на концах таких трубочек размещались «ситечки».
Проверяя свою гипотезу, ученые проанализировали органику внутри фильтрующего наконечника майкопской трубки. Специалистам удалось выделить микрофрагменты ячменного крахмала и злаков. Однако все артефакты были загрязнены землей, и это доказательство может рассматриваться только как косвенное до тех пор, пока не будут проведены более детальные изыскания. Но если гипотеза о трубочках для питья верна, она также может объяснить положение трубок в могиле: они были уложены так, чтобы в любой момент быть погруженными в сосуд с пивом.
Быки, которые оказывались перевернутыми, размещались на трубке таким образом, чтобы их видел «собутыльник». Именно поэтому некоторые из них золотые, а другие – серебряные: так люди, пирующие вместе, напоминали о своем статусе.
Все эти предметы были изготовлены очень искусно; они свидетельствуют о том, что майкопская аристократия ориентировалась на шумерское пристрастие к роскоши. А поскольку среди всех артефактов кургана именно трубки лежали ближе всего к телу – можно сделать вывод о важности пиршеств в жизни усопшего. И если интерпретация верна – это самые ранние из известных трубок для питья, найденные на Северном Кавказе. Это говорит о широкой сети контактов и связей, сложившихся к середине четвертого тысячелетия до нашей эры.
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