Сицилийская керамика поведала о средневековой исламской кухне

Ученые из Йоркского университета изучали керамику, найденную на Сицилии: в районе Палермо и небольшого городка Казале-Сан-Пьетро (Casale San Pietro). Они проанализировали 134 емкости, связанные с употреблением пищевых продуктов и относящиеся к периоду между IX и XII веками нашей эры.

В это время Сицилия находилась под властью ислама. Это оказало большое влияние на регион, сделав Палермо процветающим экономическим и культурным центром средиземноморского мира. Но о том, как это отразилось на быте обычных людей, было известно мало, и ученые приступили к изучению органических остатков на керамической посуде.

Анализ позволил по-настоящему «заглянуть» на средневековую кухню исламской Сицилии: для того времени оказался характерен широкий спектр овощей, фруктов, пчелиного воска и продуктов животного происхождения. Также специалисты обнаружили заметные различия между сельской и городской кухней: в первом случае люди чаще употребляли виноград и молочную продукцию.

Сочетание разнообразного ассортимента вполне соответствует красочным блюдам, описанным в арабской литературе, а разница городской и сельской диеты требует более глубокого изучения. Еще одним интересным аспектом был вопрос об употреблении спиртных напитков.