Сицилийская керамика поведала о средневековой исламской кухне

Ученые из Йоркского университета изучали керамику, найденную на Сицилии: в районе Палермо и небольшого городка Казале-Сан-Пьетро (Casale San Pietro). Они проанализировали 134 емкости, связанные с употреблением пищевых продуктов и относящиеся к периоду между IX и XII веками нашей эры.
В это время Сицилия находилась под властью ислама. Это оказало большое влияние на регион, сделав Палермо процветающим экономическим и культурным центром средиземноморского мира. Но о том, как это отразилось на быте обычных людей, было известно мало, и ученые приступили к изучению органических остатков на керамической посуде.
Анализ позволил по-настоящему «заглянуть» на средневековую кухню исламской Сицилии: для того времени оказался характерен широкий спектр овощей, фруктов, пчелиного воска и продуктов животного происхождения. Также специалисты обнаружили заметные различия между сельской и городской кухней: в первом случае люди чаще употребляли виноград и молочную продукцию.
Сочетание разнообразного ассортимента вполне соответствует красочным блюдам, описанным в арабской литературе, а разница городской и сельской диеты требует более глубокого изучения. Еще одним интересным аспектом был вопрос об употреблении спиртных напитков.
До исламского периода на Сицилии активно велась торговля вином, однако в основном это был импортный напиток, который закупался для внутреннего потребления. Исламское сообщество увидело в этом большие экономические перспективы. И хотя доказательств того, что вино в тот период присутствовало на столах, не нашлось – ученые уверены, что регион начал производить его на экспорт. Исламские торговцы вином провели своеобразный «ребрендинг», направленный на узнаваемость напитка далеко за пределами региона: вино разливалось по амфорам определенного типа.
Так виноделие добавилось к существующим отраслям экономики Сицилии, укрепив торговые связи между христианским и исламским мирами и открыв новую эру процветания региона.
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