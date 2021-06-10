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«Дикая природа России»
История

Сицилийская керамика поведала о средневековой исламской кухне

Анастасия Баринова
10 июня 2021
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Фото: Viva Sacco/University of York
Анализ показал разнообразие продуктов и подъем экономики.

Ученые из Йоркского университета изучали керамику, найденную на Сицилии: в районе Палермо и небольшого городка Казале-Сан-Пьетро (Casale San Pietro). Они проанализировали 134 емкости, связанные с употреблением пищевых продуктов и относящиеся к периоду между IX и XII веками нашей эры. 

В это время Сицилия находилась под властью ислама. Это оказало большое влияние на регион, сделав Палермо процветающим экономическим и культурным центром средиземноморского мира. Но о том, как это отразилось на быте обычных людей, было известно мало, и ученые приступили к изучению органических остатков на керамической посуде. 

Анализ позволил по-настоящему «заглянуть» на средневековую кухню исламской Сицилии: для того времени оказался характерен широкий спектр овощей, фруктов, пчелиного воска и продуктов животного происхождения. Также специалисты обнаружили заметные различия между сельской и городской кухней: в первом случае люди чаще употребляли виноград и молочную продукцию.

Сочетание разнообразного ассортимента вполне соответствует красочным блюдам, описанным в арабской литературе, а разница городской и сельской диеты требует более глубокого изучения. Еще одним интересным аспектом был вопрос об употреблении спиртных напитков.

«Алкоголь не играл и до сих пор не играет важной роли в культурной жизни исламского общества, поэтому нас очень интересовал вопрос, как винодельческий регион подстроился под нововведения», – соавтор исследования, профессор Мартин Карвер (Martin Carver)

До исламского периода на Сицилии активно велась торговля вином, однако в основном это был импортный напиток, который закупался для внутреннего потребления. Исламское сообщество увидело в этом большие экономические перспективы. И хотя доказательств того, что вино в тот период присутствовало на столах, не нашлось – ученые уверены, что регион начал производить его на экспорт. Исламские торговцы вином провели своеобразный «ребрендинг», направленный на узнаваемость напитка далеко за пределами региона: вино разливалось по амфорам определенного типа.

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University of York

Так виноделие добавилось к существующим отраслям экономики Сицилии, укрепив торговые связи между христианским и исламским мирами и открыв новую эру процветания региона.

Узнайте о «городе мертвых» на Сицилии.

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