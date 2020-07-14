Скифский воин-подросток, найденный в Сибири, оказался девушкой

В 1988 году археологи ИИМК РАН нашли уникальный скифский могильник, относящийся к VII в. до н. э. В одной из колод находилось мумифицированное тело подростка, погребенное вместе с оружием и амуницией.

В ходе генетических исследований, проведенных лабораторией исторической генетики МФТИ в этом году, оказалось, что это на самом деле девушка. Об амазонках писал Геродот еще в V в. до н. э. Через две с половиной тысячи лет этот миф нашел подтверждение.

Древний воинственный кочевой народ скифов существовал с VIII века до н. э. по IV век н. э., в основном в степях между нижним течением Дуная и Дона. Основной источник сведений о скифах — сочинения античных авторов: Геродота, Гиппократа и Плиния Старшего.

Во многих мифах о той эпохе, в частности у Геродота, есть упоминания об амазонках — племени женщин-воительниц, живущих на западе, на побережье Азовского и Черного морей. Однако до недавнего времени не было подтверждений подобного явления на востоке, у сибирских скифов.