Скифский воин-подросток, найденный в Сибири, оказался девушкой

В 1988 году археологи ИИМК РАН нашли уникальный скифский могильник, относящийся к VII в. до н. э. В одной из колод находилось мумифицированное тело подростка, погребенное вместе с оружием и амуницией.
В ходе генетических исследований, проведенных лабораторией исторической генетики МФТИ в этом году, оказалось, что это на самом деле девушка. Об амазонках писал Геродот еще в V в. до н. э. Через две с половиной тысячи лет этот миф нашел подтверждение.
Древний воинственный кочевой народ скифов существовал с VIII века до н. э. по IV век н. э., в основном в степях между нижним течением Дуная и Дона. Основной источник сведений о скифах — сочинения античных авторов: Геродота, Гиппократа и Плиния Старшего.
Во многих мифах о той эпохе, в частности у Геродота, есть упоминания об амазонках — племени женщин-воительниц, живущих на западе, на побережье Азовского и Черного морей. Однако до недавнего времени не было подтверждений подобного явления на востоке, у сибирских скифов.
Могильник Сарыг-Булун открыли во время археологических раскопок неподалеку от Тувы по правому берегу Верхнего Енисея в 1988 году. В одном из погребений в деревянной колоде, выдолбленной из цельного куска дерева, было обнаружено тело ребенка, предположительно юноши 12–14 лет, с полным комплектом вооружения: чеканом, колчаном со стрелами и луком.
Благодаря особой, изолированной от внешних воздействий среде, произошла естественная частичная мумификация тела, и хорошо сохранились многие органические материалы. Новые естественнонаучные подходы, появившиеся в последние годы, позволяют археологам дополнить исторические исследования генетическими. Сложнейший анализ могут провести всего несколько лабораторий в мире. Одна из них — лаборатория исторической генетики МФТИ.
Согласно релизу, поступившему в редакцию Nat-Geo.ru, для генетического анализа в лабораторию были предоставлены три зуба и часть кожи. После проведения очистки образцы измельчали в костную муку, из которой выделялась ДНК. Для определения пола проводилась количественная и качественная оценка ДНК, а также анализ гена амелогенина с помощью ПЦР (метод молекулярной биологии, благодаря которому можно значительно увеличить малые концентрации определенных фрагментов ДНК в пробе). Результаты работы позволят по-новому взглянуть на культуру и быт скифских племен.
Лаборатория исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ занимается разработкой уникальных методик для исследования генома по археологическим образцам.
Исследуя генотип археологических останков, можно увидеть, как менялись народы, как шла миграция в разные исторические периоды, и даже получить представление о быте и событиях, предшествовавших захоронению.
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