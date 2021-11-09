Со дна озера в США подняли чрезвычайно редкое каноэ возрастом 1200 лет

Археологи Исторического общества Висконсина при содействии водолазов из офиса шерифа округа Дейн извлекли каноэ возрастом 1200 лет из озера Мендота.
Плавательное средство длиной 4,5 метра было обнаружено на глубине около восьми метров. Подводный археолог Тамара Томсен и ее подруга Мэллори Драгт в июне отправились исследовать воды озера на акваскутерах. При этом они заметили нечто похожее на «бревно, торчащее со дна озера».
Когда Томсен продолжила расследование, она поняла, что это – каноэ. Спустя несколько недель углеродное датирование принесло новые сенсационные детали – находке оказалось больше тысячи лет, и она прекрасно сохранилась.
Кристиан Оверленд, директор и главный исполнительный директор Исторического общества Висконсина, назвал каноэ замечательным артефактом, а археолог Эми Роузбро сообщила, что это чрезвычайно редкая находка.
Предки коренных американцев, индейцы виннебаго, или хо-чанк, известные как «люди большой воды», строили в этом районе свои плавательные средства, выжигая внутреннюю часть бревен и очищая их каменными инструментами.
По словам Скибо, археологи иногда находят органические фрагменты крупных предметов, которые были обуглены или сохранены в особой микросреде, но он отметил, что любой органический материал обычно быстро разрушается. Ученый полагает, что каноэ сохранилось, потому что оставалось в постоянно влажной среде, вдали от света, относительно глубоко в воде.
Каноэ будет подвергнута консервационной обработке, которая займет два года, а затем будет выставлено в музее Исторического общества Висконсина в Мэдисоне.
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