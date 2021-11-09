Со дна озера в США подняли чрезвычайно редкое каноэ возрастом 1200 лет

Археологи Исторического общества Висконсина при содействии водолазов из офиса шерифа округа Дейн извлекли каноэ возрастом 1200 лет из озера Мендота.

Плавательное средство длиной 4,5 метра было обнаружено на глубине около восьми метров. Подводный археолог Тамара Томсен и ее подруга Мэллори Драгт в июне отправились исследовать воды озера на акваскутерах. При этом они заметили нечто похожее на «бревно, торчащее со дна озера».

Когда Томсен продолжила расследование, она поняла, что это – каноэ. Спустя несколько недель углеродное датирование принесло новые сенсационные детали – находке оказалось больше тысячи лет, и она прекрасно сохранилась.