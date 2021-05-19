Советский спорт и советский отдых в художественной выставке Новой Третьяковки

В Советском Союзе активно пропагандировался спорт. «Атлетом можешь ты не быть, но физкультурником — обязан», — призывал известный плакат А. Дейнеки. В 1930-х годах окончательно сложилась система физического воспитания в СССР. По своему разнообразию и масштабности она не имела себе равных в мировой истории физической культуры, охватывая все группы населения.

Начиная с 1920-х художники отражали в своем творчестве новые идеалы и установки советского образа жизни, в том числе спорт и развитие физкультурного движения. Картина не просто изображали сцены коллективного отдыха и занятия спортом, но и пели гимн физической красоте и силе нового человека.