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Советский спорт и советский отдых в художественной выставке Новой Третьяковки

National Geographic Россия
19 мая 2021
Луппов С.М..jpg
Луппов С.М. Водная станция. 1937. Холст, смешанная техника. Ярославский художественный музей
В Москве в здании Новой Третьяковки на Крымском валу открылась выставка «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927-1987», в которую вошли 220 работ из фондов РОСИЗО, Третьяковской галереи, Исторического музея и многих других.

Отправной точкой выставки стало исследование коллекции и архива Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО - одной из ведущих институций, работавших во времена СССР в рамках системы госзаказа. Многие монументальные полотна, представленные на выставке, населены героями труда, рабочими и крестьянами, стахановцами и метростроевцами, равноправными советскими женщинами (делегатками, вузовками, работницами, спортсменками, красавицами и матерями), в моменты совершения трудовых подвигов и во время отдыха, который тоже был активным.

Луппов С.М. Картина Пляж на Москве-реке (близ Ленинских гор)._1.jpg
Луппов С.М. Пляж на Москве-реке (близ Ленинских гор). 1937. МО «Музей Москвы»

В Советском Союзе активно пропагандировался спорт. «Атлетом можешь ты не быть, но физкультурником — обязан», — призывал известный плакат А. Дейнеки. В 1930-х годах окончательно сложилась система физического воспитания в СССР. По своему разнообразию и масштабности она не имела себе равных в мировой истории физической культуры, охватывая все группы населения.

Начиная с 1920-х художники отражали в своем творчестве новые идеалы и установки советского образа жизни, в том числе спорт и развитие физкультурного движения. Картина не просто изображали сцены коллективного отдыха и занятия спортом, но и пели гимн физической красоте и силе нового человека.

Штейнер М.О. Физкультурница в купальном костюме. РОСИЗО.jpg
Штейнер М.О. Физкультурница в купальном костюме. 1939. РОСИЗО

Особенной популярностью пользовалась тема покорения неба. Активно развивались кружки авиамоделирования, большую популярность приобрел парашютный спорт.  Благодаря новым самолетам появилась возможность увидеть землю сверху и попытаться передать в полотне ощущение полета, невесомости.

В 1935 году студентка Ленинградского института физкультуры им. Лесгафта Вера Федорова установила мировой рекорд высотного прыжка среди женщин, покинув самолет на высоте 6 400 метров. В том же году самая молодая парашютистка страны Люба Берлин (17 лет 9 месяцев) впервые в истории совершила прыжок с парашютом с планера. Именно ее, как полагают многие, Прошкин изобразил на своей картине.

Прошкин В.Н. Парашютисты. РОСИЗО.jpg
Прошкин В.Н. Парашютисты, 1937. Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО
Тимошенко. Авиамоделисты. ЯХМ.jpg
Тимошенко Лидия Яковлевна. Авиамоделисты. 1937. Ярославский художественный музей
Журавлев. Слет планеристов. РОСИЗО.jpg
Журавлев (Жуков) В.В. Слет планеристов в Коктебеле. 1937. Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»

Эти и другие работы вы можете увидеть на выставке «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927-1987» в Новой Третьяковке на Крымском валу (Западное крыло, 4 этаж) до 6 июня 2021 года.

Билеты и график работы ищите на сайте Третьяковской галереи.

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