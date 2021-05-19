Советский спорт и советский отдых в художественной выставке Новой Третьяковки
Отправной точкой выставки стало исследование коллекции и архива Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО - одной из ведущих институций, работавших во времена СССР в рамках системы госзаказа. Многие монументальные полотна, представленные на выставке, населены героями труда, рабочими и крестьянами, стахановцами и метростроевцами, равноправными советскими женщинами (делегатками, вузовками, работницами, спортсменками, красавицами и матерями), в моменты совершения трудовых подвигов и во время отдыха, который тоже был активным.
В Советском Союзе активно пропагандировался спорт. «Атлетом можешь ты не быть, но физкультурником — обязан», — призывал известный плакат А. Дейнеки. В 1930-х годах окончательно сложилась система физического воспитания в СССР. По своему разнообразию и масштабности она не имела себе равных в мировой истории физической культуры, охватывая все группы населения.
Начиная с 1920-х художники отражали в своем творчестве новые идеалы и установки советского образа жизни, в том числе спорт и развитие физкультурного движения. Картина не просто изображали сцены коллективного отдыха и занятия спортом, но и пели гимн физической красоте и силе нового человека.
Особенной популярностью пользовалась тема покорения неба. Активно развивались кружки авиамоделирования, большую популярность приобрел парашютный спорт. Благодаря новым самолетам появилась возможность увидеть землю сверху и попытаться передать в полотне ощущение полета, невесомости.
В 1935 году студентка Ленинградского института физкультуры им. Лесгафта Вера Федорова установила мировой рекорд высотного прыжка среди женщин, покинув самолет на высоте 6 400 метров. В том же году самая молодая парашютистка страны Люба Берлин (17 лет 9 месяцев) впервые в истории совершила прыжок с парашютом с планера. Именно ее, как полагают многие, Прошкин изобразил на своей картине.
Эти и другие работы вы можете увидеть на выставке «Соцреализм. Метаморфозы. Советское искусство 1927-1987» в Новой Третьяковке на Крымском валу (Западное крыло, 4 этаж) до 6 июня 2021 года.
Билеты и график работы ищите на сайте Третьяковской галереи.