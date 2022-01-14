Средневековые лошади были не крупнее современных пони

Остатки самой высокой лошади из выборки ростом 1,58 метра были найдены в замке Троубридж в Уилтшире, что ставит ее в один ряд с небольшими легкими верховыми лошадьми в наши дни. Ее кости датировали примерно XI-XII веками. Только в период Высокого Средневековья (1200-1350 гг. н.э.) лошади начали дорастать до отметки в 1,70 метра, и это оставалось их пределом до постсредневекового периода (после 1500 года).

Конечно, отмечают исследователи, некоторые боевые кони (известные как дестриэ) были относительно крупными для того времени, но и они оказались меньше, чем мы могли ожидать. В исследовании говорится, что в Средневековье у лошадей были разные задачи, и, скорее всего, с учетом этих задач их и разводили: «Практика отбора и разведения в королевских конных заводах, возможно, была сосредоточена как на темпераменте и правильных физических характеристиках для войны, так и на исходном размере».

Дестриэ, которые предназначались для демонстрации или турниров, а также для верховой атаки, были крупнее, а лошади меньшего размера, известные как скакуны и рысаки, должны были преодолевать большие расстояния во время военных походов.