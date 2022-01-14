Средневековые лошади были не крупнее современных пони

В средневековых батальных сценах в фильмах тяжеловооруженные воины изображаются верхом на мощных конях, которые внушающим страх галопом несутся по равнине в атаку на соперников. Однако мало кто знает, насколько эти картины преувеличены. Новое исследование ученых показало, что в Средневековье лошади были примерно такого же размера, как современные пони.
Группа археологов из пяти британских университетов провела раскопки в 171 месте по всей Великобритании, обнаружив кости около двух тысяч лошадей, датируемые периодом с 300 по 1650 год нашей эры. Анализ показал, что в среднем лошади англосаксонского и нормандского периодов были ниже 1,48 метра в высоту (не в холке, а именно в целом по росту).
Остатки самой высокой лошади из выборки ростом 1,58 метра были найдены в замке Троубридж в Уилтшире, что ставит ее в один ряд с небольшими легкими верховыми лошадьми в наши дни. Ее кости датировали примерно XI-XII веками. Только в период Высокого Средневековья (1200-1350 гг. н.э.) лошади начали дорастать до отметки в 1,70 метра, и это оставалось их пределом до постсредневекового периода (после 1500 года).
Конечно, отмечают исследователи, некоторые боевые кони (известные как дестриэ) были относительно крупными для того времени, но и они оказались меньше, чем мы могли ожидать. В исследовании говорится, что в Средневековье у лошадей были разные задачи, и, скорее всего, с учетом этих задач их и разводили: «Практика отбора и разведения в королевских конных заводах, возможно, была сосредоточена как на темпераменте и правильных физических характеристиках для войны, так и на исходном размере».
Дестриэ, которые предназначались для демонстрации или турниров, а также для верховой атаки, были крупнее, а лошади меньшего размера, известные как скакуны и рысаки, должны были преодолевать большие расстояния во время военных походов.
В исследовании также отмечается, что средневековые археологические раскопки часто содержат меньше конских костей по сравнению с более ранними памятниками римского и железного веков.
Вероятно, это связано с тем, что средневековые лошадиные туши часто обрабатывались не так, как другие животные. Их обрабатывали на кожевенных заводах, где шкуры перерабатывались для производства кожи, и на живодерских дворах, где старых животных продавали на мясо.
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