«Стена щитов» викингов в битвах оказалась мифом
По словам Рольфа Варминга, археолога и исследователя из Копенгагенского университета, викинги не строили «стены» из щитов в бою. Типичный щит викингов был относительно небольшим и легким и использовался в качестве активного оружия.
Результаты исследования ученого подтверждаются археологическими находками, письменными текстами и известными боевыми приемами викингов, основанными на внезапности, скорости и навыках владения оружием.
Варминг, который также является основателем Общества боевой археологии, изучал, как викинги сражались в битвах. Он не нашел свидетельств использования стены щитов ни в средневековых текстах, ни в ходе практических испытаний.
Помимо прочего, теория ученого основана на эксперименте, в ходе которого Варминг вооружился доспехами, шлемом и копиями старых щитов викингов, чтобы проверить различные боевые ситуации против соперника, вооруженного острым мечом. Щит был сильно поврежден, когда его использовали в качестве части стены щитов, но когда Варминг активно использовал его, чтобы избежать прямых ударов своего противника, урон был значительно меньше.
Археолог считает, что использование стены щитов должно было иметь гораздо больше недостатков, чем преимуществ, и что тонкие и относительно легкие щиты викингов не прослужили бы долго в таком построении во время битвы. Варминг пришел к выводу, что викинги, вероятно, активно сражались с противником, используя свои щиты, чтобы избежать удара мечами или топорами или ударить врага.
Какими были щиты викингов?
В 2010 году почти полный ручной щит был раскопан в кольцевой крепости викингов Треллеборг, датируемой периодом правления короля Дании и Норвегии Харальда Синезубого (ок. 958 - 986 гг. н.э.). Пока что это единственный полный щит, найденный в Дании, относящийся к эпохе викингов.
Имея диаметр 85 сантиметров, толщину восемь миллиметров в центре и утончение до пяти миллиметров по краям, щит из Треллеборга был относительно легким. Он сделан из семи еловых досок, имеет отверстие посередине и умеренно декорированную ручку. Если щит из Треллеборга был типичным для эпохи викингов, то изначально он был покрыт звериной кожей, чтобы сделать его прочнее, и, вероятно, был окрашен в яркие цвета.
Помимо находки в Треллеборге, целые щиты были также найдены в кургане Гокстад в Норвегии. Корабль викингов был раскопан вместе с большим количеством погребального инвентаря, включая шестьдесят четыре круглых щита.
Щиты Гокстада похожи на щит, найденный в Треллеборге. Они относительно тонкие, и исследования показали, что они легко раскалываются при ударах стрелами, мечами и топорами. Это подтверждает теорию о том, что изначально они были покрыты кожей животных: кожа немного сжимается при высыхании, что увеличивает ее прочность.
Если стены щитов не было, какие боевые приемы применяли викинги?
Известно, что викинги использовали широкий спектр боевых приемов. Одним из них является так называемая «Кабанья морда». Это тактика боя заключалась в формировании клиновидного построения для прорыва через ряды врага или стену щитов. Формирование состояло из тяжело вооруженных воинов ближнего боя с мечами или топорами спереди, и менее бронированных лучников позади в центре и сзади.
Недостаток «Кабаньей морды» заключался в том, что она не подразумевала быстрого и эффективного отступления. В целом, военные стратегии викингов больше подразумевали внезапную и шокирующую атаку, нежели выстраивание оборонительных укреплений.
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