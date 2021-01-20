«Стена щитов» викингов в битвах оказалась мифом

Результаты исследования ученого подтверждаются археологическими находками, письменными текстами и известными боевыми приемами викингов, основанными на внезапности, скорости и навыках владения оружием.

Варминг, который также является основателем Общества боевой археологии, изучал, как викинги сражались в битвах. Он не нашел свидетельств использования стены щитов ни в средневековых текстах, ни в ходе практических испытаний.

Помимо прочего, теория ученого основана на эксперименте, в ходе которого Варминг вооружился доспехами, шлемом и копиями старых щитов викингов, чтобы проверить различные боевые ситуации против соперника, вооруженного острым мечом. Щит был сильно поврежден, когда его использовали в качестве части стены щитов, но когда Варминг активно использовал его, чтобы избежать прямых ударов своего противника, урон был значительно меньше.

Археолог считает, что использование стены щитов должно было иметь гораздо больше недостатков, чем преимуществ, и что тонкие и относительно легкие щиты викингов не прослужили бы долго в таком построении во время битвы. Варминг пришел к выводу, что викинги, вероятно, активно сражались с противником, используя свои щиты, чтобы избежать удара мечами или топорами или ударить врага.