Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Литература

1. Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия (научный редактор Г.Б.Зданович) // Творческое объединение «Каменный пояс», Челябинск, 1995.

2. Кочергин В.В. Кольца каменного века. Архитектура древнейших времен. Изд. Архитектура-С, 2016.

3. Мартынов А.Я. Острова Белого моря: от мезолита до средневековья (о древнем освоении Соловецких островов по археологическим данным) // Журнал «Арктика и Север», № 5, 2012, с. 1-40.

4. Мартынов А.Я. О методологических прблемах изучения каменных лабиринтов Северной Европы // Археология сакральных мест России, Соловки, 2016, с. 96-104.

5. Толкачев В.М., Толкачев М. В. Тайны Соловецких лабиринтов: Кто? Зачем? Когда? М., Изд. РСП, 2017.

6. Фролов Б.А. Превобытная графика Европы. М., Наука, 1992.

7. Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгадка тайны Стоунхенджа М., Изд. Вече, 2004.

8. Фарлонг Д. Стоунхендж и пирамиды Египта. М., Изд. Вече, 1999.

9. Andrews Robin G. 3-ton parts of Stonehenge may have been carried from earlier monuments // National Geographic, History & Culture, 11 February 2021.

10. Burt A.A. Guide to the Stone Circles of Britain, Ireland, and Brittany. New Haven and London: Yale University Press, 1995.

11. Nash D.J., Ciborowski T.R., Ullyott J.S., Pearson M.P. Origins of the sarsen megaliths at Stonehenge // Science Advances, 29 Jul. 2020, vol. 6, no 31.

12. Pearson M. P. Stonehenge first stood in Wales: how archaeologist proved parts of the 5,000 year-old stone circle were imported // The Conversation UK, February 15, 2021.

13. Thom A., Thom A.S., Burt A.A. Megalitic Rings: Plan and Date for 229 Monuments in Britain. Oxford, 1980.

14. Vladimir Tolkachev, Mikhail Tolkachev Secrets of the Solovetsky Labyrinths: Who? Why? When? Dorrance Publishing company, Pittsburg, USA, 2019.

Автор: Владимир Толкачёв, президент ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»