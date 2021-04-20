Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии
Пожалуй, нет в мире сегодня людей, которые хотя бы один раз не слышали о каменной загадке Великобритании — гигантском мегалитическом сооружении (мегалите) Стоунхендже, расположенном в 130 км к юго-западу от Лондона на Солсберийской меловой равнине южной Англии. Знакомство автора с этим грандиозным памятником культуры палеолита состоялось уже в зрелом возрасте, но я почти сразу спроецировал идею целевого предназначения этого каменного культового сооружения на достаточно устойчивые свои представления о знакомых мне с детства каменных лабиринтах Соловецкого архипелага.
Автор, родившийся на европейском Севере России в городе Архангельске, вместе с отцом-геологом неоднократно бывал на расположенных почти в центре Белого моря Соловецких островах. Здесь мы впервые увидели древние артефакты — выложенные из булыжников каменные лабиринты. Сегодня их только на Соловках известно более пяти десятков. Сотни подобных каменных лабиринтов расположены на берегах Балтийского, Баренцева и Белого морей, на территории Финляндии, Швеции, Норвегии и Эстонии. Поиск ответов на возникшие у меня на Соловках вопросы «кто, когда и зачем соорудил эти каменные лабиринты?» занял почти тридцать лет.
Результаты наших исследований и некоторые ответы на загадки Соловецких лабиринтов мы опубликовали на русском и английском языках5,14. Прежде всего была подтверждена прикладная практическая ценность этих древних каменных сооружений, которые аборигены островов использовали для ловли рыбы. Об этом свидетельствует приуроченность каменных лабиринтов к зонам морских приливов и отливов, а также к руслам порожистых рек. Вывод об успешном практическом применении «каменных ловушек» подтверждается также сохранившимися до наших дней и наблюдаемыми в Австралии, на островах Тихого океана, а также на побережье Кореи аналогичными способами рыбной ловли.
Вместе с тем анализ собранных за четверть века материалов позволил сделать вывод, что каменные лабиринты Соловецких островов были не только искусными промысловыми сооружениями (намного более производительными средствами рыбной ловли, чем удочка или сеть), но и первыми древними пригоризонтными обсерваториями и каменными «записными книжками» аборигенов Севера. Того самого Севера Европы, откуда были проложены маршруты викингов к берегам Исландии, Гренландии и Северной Америки, а также «из варяг в греки».
Полагаю, что в процессе территориальной экспансии первобытные обитатели Скандинавии и предки поморов побывали на землях и островах нынешних Великобритании и Ирландии. Именно к такому гипотетическому выводу приводит сопоставление особенностей строения и времени сооружения лабиринтов и артефактов (кромлехов, менгиров и мегалитов) туманного Альбиона. В том числе только на территории Великобритании описано 229 мегалитических кольцевых монументов13.
Характерно, что наиболее древние каменные сооружения, менее известные, чем включенный в список объектов и находящийся под защитой ЮНЕСКО Стоунхендж, были построены почти 5000 лет тому назад на обрамляющих нынешнюю Великобританию с севера (на пути из Скандинавии к Исландии) Оркнейских островах (каменный круг Стеннесс) и на острове Льюис (каменный круг Калланиш). В Шотландии также известны прямые аналоги скандинавских лабиринтов — пиктограммы (выбитые на камнях рисунки) сочленений трех лабиринтов.
Определенный интерес, на наш взгляд, представляют обнаруженные в графстве Сомерсет на юго-западе Англии каменные развалины Стентон-Дрю10. Профессору-археологу Кембриджского университета Уго Хеффнеру удалось с помощью уникального магнитометра установить, что это древнее сооружение из камня и дерева было построено на 500 тысяч лет раньше Стоунхенджа. Внешний круг этого сооружения диаметром в 91 метр состоял из каменных плит высотой до пяти метров. В общей композиции сооружения участвовало также около 500 дубовых блоков. Важно отметить, что изначально каменные плиты и деревянные блоки Стентон-Дрю были размещены в виде похожей на лабиринт спирали, ориентированной по направлению часовой стрелки. В дальнейшем каменные плиты и дубовые блоки Сент-Дрю были сдвинуты со своих первоначальных мест и размещены по периметру девяти кругов. Они никогда не перекрывались крышей. Интересно отметить, что подобную спиралевидную структуру древних культовых или жилых сооружений археологи встречали только в Скандинавии, на Соловецких островах, в «Стране городов»1 на Южном Урале (Аркаим, Синташты, Сарым-Саклы) и некоторых других местах2. Каменные спирали и круги относятся к знакам религии древних кельтов, священнослужители («друиды») которых использовали их в качестве магических символов.
Просматривается определенная временная последовательность в сооружении лабиринтов и британских каменных кругообразных сооружений. Наиболее древние лабиринты Соловецких островов, которые, по данным А. Я. Мартынова3,4, посещались «поморскими кочевниками» начиная с середины VI тысячелетия до н. э., появились в середине IV тысячелетия до н. э.5, c.78; британский комплекс Стентон-Дрю был построен в III тысячелетии до н. э., а Стоунхендж — на 500 тысяч лет позже Стентон-Дрю12.
Полагаю, что создатели каменных лабиринтов, потренировавшиеся в Скандинавии и на Соловецких островах, могли в более поздние времена реализовать свои знания и способности при сооружении комплекса Стентон-Дрю и на меловом плато Солсбери при строительстве земляных рвов, валов и ямок первоначально деревянного, а затем и каменного Стоунхенджа.
В артефактах Стоунхенджа и Соловецких лабиринтов проявляется одинаковая магия цифр, кратных 28, 56, 30 и 60. Убежден, что именно в них отражается хорошо известная древним обитателям планеты истина о продолжительности наблюдаемых фаз Луны — и не только об этом. В постройках Стоунхенджа и Соловецких лабиринтов проявляется одинаковая схема расположения камней и сооруженных «визиров», ориентированных на дни солнечного летнего и зимнего солнцестояния, а также дней весеннего и осеннего равноденствия. Отказ от приемлемой для Соловецких островов и Скандинавии спиральной формы мегалитов и переход к кольцевой форме расположения камней, ямок, деревянных блоков и столбов символизировали смещение к более простому с точки зрения инженерии способу организации строительства. Возможно, этому также содействовало увеличение размеров и соответственно веса мегалитов и отказ от использования для рыбной ловли приливов и отливов у скалистых берегов британских островов.
Практическая способность в определении своего местоположения в пространстве и во времени для первобытных охотников и рыболовов минувших лет, хорошо знавших пути миграции диких животных и время нереста и подхода к берегам косяков рыбы, скорее всего, сформировалась на базе наблюдений за звездным небом, перемещениями Солнца и Луны. Полагаем, что внимание наших предков, прежде всего, привлекла четкая периодичность восходов и заходов Солнца и фаз Луны. Известно, что с июня по декабрь Солнце смещается по направлению с севера на юг и только дважды в год (в дни весеннего и осеннего равноденствия) оно восходит на востоке и заходит на западе. Можно предположить, что именно с опорой на день солнечного равноденствия обитатели каменного и бронзового веков могли определять время сева.
Хорошо видимая невооруженным глазом смена лунных фаз позволила первобытным обитателям Соловков и Стоунхенджа установить продолжительность лунного месяца в 28 дней. Им наверняка было известно, что через 28 дней Луна «исчезает» (делается невидимой на 1-1,5 дня до ее новолуния). Поэтому полный — синодический (от др.-греч. «синодис» — соединение) — месяц, равный 29,5 дня, с некоторым округлением приравнивался к 30 дням.
Создатели лабиринтов и Стоунхенджа видели, что Луна передвигается по небу в относительно узкой полосе небесной сферы, которая теперь называется поясом Зодиака. Перемещаясь на этом пути за сутки примерно на 13 градусов, Луна каждую ночь оказывается («останавливается») вблизи новой группы звезд (Рыбы, Овен, Телец и т. д.), которые теперь называют «лунными станциями». Поскольку Луна движется то выше, то ниже линии эклиптики наблюдатели могли четко фиксировать позиции спутника Земли, называемые сегодня «высокая и низкая Луна». В процессе длительных наблюдений они могли заметить, что к дням пересечения Луной линии эклиптики «привязаны» случаи солнечных и лунных затмений.
Рядом с Луной появлялись и другие яркие, «кочующие» по небу объекты — планеты Венера, Юпитер или Марс. Наблюдая за восходами и закатами Солнца, древние астрономы закрепили в камне дни летнего и зимнего солнцестояний, которые сегодня для северного полушария приходятся на 20 июня и 21 декабря. Посредине между этими направлениями (на линии Восток-Запад) фиксировались точки весеннего и осеннего равноденствия (для северного полушария это дни соответственно 20 марта и 22 сентября).
Полагаю, что в древних «обсерваториях» 4 тысячи лет тому назад особое внимание могло уделяться трем наиболее ярким точкам ночного неба: звезде Альдебаран — самой яркой звезде (оранжевому гиганту) в созвездии Тельца, звезде Ригель (бело-голубому сверхгиганту) из созвездия Орион и звезде Сириус из созвездия Большого Пса — самой яркой звезде на тогдашнем небосводе после Солнца. Эти три звезды последовательно появлялись на небосклоне через определенные интервалы в следующей последовательности: Ригель через 28 дней после Альдебарана, а Сириус через 28 дней после Ригеля. Совпадение этих временных интервалов с продолжительность лунного месяца (28 дней) не могло остаться не замеченным и нашло свое место в «записной книжке» древних пользователей каменных артефактов.
Не случайно в комплексе строений Стоунхенджа вдоль внутренней стороны земляных валов сооружены 56 ямок Обри, количество которых равно двум лунным месяцам. Эти ямки названы в честь изучавшего Стоунхендж в XVII веке астронома Джонса Обри. Следующие (по направлению к центру Стоунхенджа) два ряда ямок, обозначенные на схеме буквами У (30 ямок) и Z (30 ямок), которые обрамляют кольцо, так называемых «сарсенов» — 30 вертикальных камней из сарсеновых песчаников внешней ограды, соединённых сверху перемычками (уцелело только 17 камней и 5 перемычек). Далее (по направлению к центру) следуют 60 голубых камней (уцелело 9) и 5 трилитов — П-образных сооружений — визиров внутреннего круга (уцелело 3). Все исследователи отмечают незавершенный облик Стоунхенджа, каменный ансамбль которого был либо недостроен, либо был разрушен, либо частично растащен и использован на другие цели. Существует также обоснованное мнение, что Стоунхендж сооружался с использованием материалов ранее построенного неподалеку от него более древнего, но, по каким-то причинам, заброшенного кромлеха9,12.
Как известно, сооружение Стоунхенджа осуществлялось в несколько этапов. Сначала, примерно четыре тысячи лет тому назад, был вырыт окаймляющий комплекс ров и сооружены земляные валы. Диаметр внешнего вала равен 115 м. Одновременно вдоль внутреннего вала по кругу диаметром в 87,8 м были выкопаны «лунки Обри» (ямки размером от 60×120 до 80×180 см), расположенные на расстоянии в 4,8 м друг от друга. Кроме упомянутых выше трех рядов ямок и кольца сарсенов алтарный комплекс Стоунхенджа внутри обрамляется подковообразной линией из 19, так называемых, голубых камней. Целесообразно обратить внимание на многократное повторение в ямочной и монолитной части Стоунхенджа цифр 28 и 30 — равных временным интервалам лунного месяца. Не повторяя хорошо известные и бесконечно цитируемые в интернете и литературе описание Стоунхенджа и этапов его строительства6-8, отметим, что сооружение этого кромлеха было завершено примерно к 1600 году до новой эры.
До сих пор не умолкли споры о природных источниках каменных монолитов и мелких камней Стоунхенджа, которые представлены песчаниками, вулканическим туфом, долеритами, риолитами. Самые крупные, сложенные сарсеновыми песчаниками 52 камня, так называемых, «сарсенов» весом до 25 тонн были доставлены из древней каменоломни Уэст-Вудс в Уилтшире, расположенной в 25 км от Стоунхенджа11. Состав пород, слагающих еще двух аналогичных по размерам «сарсенов» не позволил пока отнести их к какой-либо известной каменоломне.
Наряду с детальным прослеживанием маршрутов доставки других камней Стоунхенджа из конкретных каменоломен, обсуждается также вариант их возможного заимствования из более древних каменных сооружений. Описанная Джефри Монмутским в «Истории королей Британии» легенда о том, что монолиты Стоунхенджа были установлены волшебником Мерлином, армия которого захватила камни в Ирландии, разрушив мифический каменный круг под названием «Танец гигантов»7, в наши дни неожиданно приобрела реальное продолжение. Профессор-археолог Калифорнийского университета М. П. Пирсон12 и другие работавшие с ним ученые полагают, что голубые камни Стоунхенджа (82 камня), сложенные долеритами и и риолитами, которые были добыты в каменоломне на холмах в Пресели в Западном Уэльсе, первоначально использовались при строительстве местного древнего кромлеха. В ходе раскопок на участке Ваун-Маун в графстве Пембушир, археологи обнаружили следы построенного в период с 3600 по 3200 год до н. э. (за 500 лет до сооружения Стоунхенджа) кромлеха, камни которого располагались по дуге диаметром в 110 метров, соответствующей внешним размерам Стоунхенджа. По мнению ученых12, древние жители Западного Уэльса мигрировали на более благоприятную для их жизни меловую равнину Солсбери и использовали перевезенные на расстояние в 230 км голубые камни Ваун-Мауна при возведении Стоунхенджа.
Древние обитатели равнин и холмов Великобритании, также, как и предки поморов, могли фиксировать в каменных «записных книжках» не только знания астрономии, но сроки начала и завершения нереста промысловых рыб, время брачных периодов и отела диких оленей, рубежи иных, значимых для выживания обитателей этих мест событий (в том числе, например, и стадии беременности женщин).
Центральный указатель каменных обсерватории (шест, столб, высокий камень) скорее всего устанавливался с наклоном, нацеленным на звезду, которая в тот период времени «играла» роль Полярной звезды. Целесообразно отметить, что в разные, в том числе и в интересующие нас времена роль ориентира на северного полярного ориентира (роль нынешней Полярной звезды) выполняли: Вега из созвездия Лиры (13 тыс. лет до н. э.), пи и эта — звезды Геркулеса (9 тыс. лет до н. э.), тау-звезда Геркулеса (8-7 тыс. лет до н. э.), йота-звезда Дракона (5,5-3,5 тыс. лет до н. э.), звезда Тубан из созвездия Дракона (3,5 — 1,5 тыс. лет до н. э.), звезда Кохаб Малой Медведицы (1,5 тыс лет до н. э. — начало н. э.). В последующий период времени до 11 века н. э. место Полярной звезды было вакантным и люди ориентировались по звездам ее «стражи» Кохаб и Кинасура из созвездия Малой Медведицы. Затем пришла очередь стать ориентиром Северного полюса знакомой нам с детства Полярной звезде. Через 11 тысяч лет роль Полярной звезды вновь будет «играть» Вега.
Раскрытию тайн Соловецких лабиринтов в свое время помогло изучение других артефактов на которых были нанесены рисунки лабиринтов. Строители каменных лабиринтов не оставили проектных чертежей, но арифметически неизменные идеи каменных «записных книжек» первобытных астрономов дошли до наших дней в неизменном виде благодаря сооружениям их камня и дерева, пиктограммам и схемам, выполненным на кости или камнях.
Лунно-солнечная календарная графика (в неискаженном виде), отраженная на браслете из бивня мамонта с меандровым орнаментом, который нашли на Русской равнине у села Мезин на стоянке живших 20 тысяч лет тому назад обитателей каменного века6, и костяная пряжка — календарь из Мальтинской стоянки, у которой на одной стороне изображены три периода 28-дневного лунного цикла, а на другой изображены девять сопряженных точечных лабиринтов, помогла нам в свое время расшифровать некоторые загадки Соловецких лабиринтов5,14.
Обилие построенных во времена каменного, бронзового и медного веков каменных пригоризонтных обсерваторий свидетельствует о том, что наблюдения за явлениями природы — за Луной, Солнцем и звездным небом — были не случайными порывами отдельных личностей, а представляли общественную деятельность: если хотите — обязанность наших предков, которая стимулировалась суровой практической необходимостью. Только в Западной Европе насчитывается прядка 35 тысяч загадочных каменных сооружений. Среди них одним из самых известных и посещаемых объектов является кромлех Стоунхенджа, хотя честно говоря, охраняем мы здесь, впрочем, как и на Соловках, артефакты давно потерявшие свою первоначальную форму.
Как представителю геофизической отрасли мне приятно отметить, что принципиально новые и интересные результаты в археологических исследованиях были получены в результате применения (наряду с традиционными способами траншейных раскопок) современных технологий неразрушающего исследования артефактов и прилегающих к ним территорий. Новые открытия совершают при использовании космических аппаратов, аэрофотосъемки, дронов и приспособленных для этих целей геофизические приборов. Так, например, с помощью портативного магнитометра были установлены следы более пяти сотен давно исчезнувших деревянных столбов большого кольца Стентон-Дрю и его девяти концентрических окружностей.
Заканчивая краткий научно-популярный очерк о вероятной взаимосвязи целевого предназначения Стоунхенджа и лабиринтов Соловецких островов, в качестве предварительного гипотетического вывода можно высказать, как понимаю, далеко не бесспорное предположение, что российские поморы и варяги Скандинавии — потомки ариев (славян), получившие в IV тысячелетии до новой эры опыт строительства каменных пригоризонтных обсерваторий, перенесли и реализовали его в более поздние времена на территории Великобритании: задолго до кельтов (галлов), римлян, датчан и саксов.
Литература
1. Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия (научный редактор Г.Б.Зданович) // Творческое объединение «Каменный пояс», Челябинск, 1995.
2. Кочергин В.В. Кольца каменного века. Архитектура древнейших времен. Изд. Архитектура-С, 2016.
3. Мартынов А.Я. Острова Белого моря: от мезолита до средневековья (о древнем освоении Соловецких островов по археологическим данным) // Журнал «Арктика и Север», № 5, 2012, с. 1-40.
4. Мартынов А.Я. О методологических прблемах изучения каменных лабиринтов Северной Европы // Археология сакральных мест России, Соловки, 2016, с. 96-104.
5. Толкачев В.М., Толкачев М. В. Тайны Соловецких лабиринтов: Кто? Зачем? Когда? М., Изд. РСП, 2017.
6. Фролов Б.А. Превобытная графика Европы. М., Наука, 1992.
7. Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгадка тайны Стоунхенджа М., Изд. Вече, 2004.
8. Фарлонг Д. Стоунхендж и пирамиды Египта. М., Изд. Вече, 1999.
9. Andrews Robin G. 3-ton parts of Stonehenge may have been carried from earlier monuments // National Geographic, History & Culture, 11 February 2021.
10. Burt A.A. Guide to the Stone Circles of Britain, Ireland, and Brittany. New Haven and London: Yale University Press, 1995.
11. Nash D.J., Ciborowski T.R., Ullyott J.S., Pearson M.P. Origins of the sarsen megaliths at Stonehenge // Science Advances, 29 Jul. 2020, vol. 6, no 31.
12. Pearson M. P. Stonehenge first stood in Wales: how archaeologist proved parts of the 5,000 year-old stone circle were imported // The Conversation UK, February 15, 2021.
13. Thom A., Thom A.S., Burt A.A. Megalitic Rings: Plan and Date for 229 Monuments in Britain. Oxford, 1980.
14. Vladimir Tolkachev, Mikhail Tolkachev Secrets of the Solovetsky Labyrinths: Who? Why? When? Dorrance Publishing company, Pittsburg, USA, 2019.
Автор: Владимир Толкачёв, президент ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
Вкусная работа: как в Центре Hill's дегустируют корма для животных
Водородная энергетика: что это такое и почему за ней будущее
Настоящий Марс: нераскрытые тайны Красной планеты
Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии
Россия из дома: фотосборник по итогам конкурса «National Geographic Россия»