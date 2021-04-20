Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Пожалуй, нет в мире сегодня людей, которые хотя бы один раз не слышали о каменной загадке Великобритании — гигантском мегалитическом сооружении (мегалите) Стоунхендже, расположенном в 130 км к юго-западу от Лондона на Солсберийской меловой равнине южной Англии. Знакомство автора с этим грандиозным памятником культуры палеолита состоялось уже в зрелом возрасте, но я почти сразу спроецировал идею целевого предназначения этого каменного культового сооружения на достаточно устойчивые свои представления о знакомых мне с детства каменных лабиринтах Соловецкого архипелага.

Автор, родившийся на европейском Севере России в городе Архангельске, вместе с отцом-геологом неоднократно бывал на расположенных почти в центре Белого моря Соловецких островах. Здесь мы впервые увидели древние артефакты — выложенные из булыжников каменные лабиринты. Сегодня их только на Соловках известно более пяти десятков. Сотни подобных каменных лабиринтов расположены на берегах Балтийского, Баренцева и Белого морей, на территории Финляндии, Швеции, Норвегии и Эстонии. Поиск ответов на возникшие у меня на Соловках вопросы «кто, когда и зачем соорудил эти каменные лабиринты?» занял почти тридцать лет.

Результаты наших исследований и некоторые ответы на загадки Соловецких лабиринтов мы опубликовали на русском и английском языках5,14. Прежде всего была подтверждена прикладная практическая ценность этих древних каменных сооружений, которые аборигены островов использовали для ловли рыбы. Об этом свидетельствует приуроченность каменных лабиринтов к зонам морских приливов и отливов, а также к руслам порожистых рек. Вывод об успешном практическом применении «каменных ловушек» подтверждается также сохранившимися до наших дней и наблюдаемыми в Австралии, на островах Тихого океана, а также на побережье Кореи аналогичными способами рыбной ловли.

Вместе с тем анализ собранных за четверть века материалов позволил сделать вывод, что каменные лабиринты Соловецких островов были не только искусными промысловыми сооружениями (намного более производительными средствами рыбной ловли, чем удочка или сеть), но и первыми древними пригоризонтными обсерваториями и каменными «записными книжками» аборигенов Севера. Того самого Севера Европы, откуда были проложены маршруты викингов к берегам Исландии, Гренландии и Северной Америки, а также «из варяг в греки».