Колпак для загробной жизни: впервые найден странный головной убор древних египтян

Загадочный конусообразный головной убор часто появляется в древнеегипетской живописи 3550-2000 годов до нашей эры. Доселе найти ее при раскопках не удавалось, и многие даже исследователи склонялись к мысли, что шапка является исключительно художественным объектом, не существовавшим в реальной жизни. Однако ее существование все же подтвердилось.

При раскопках в древнеегипетском городе Амарна были найдены две могилы, скелеты в которых были увенчаны тем самым колпаком. Одна из могил принадлежала 20-летней девушке, вторая — человеку, пол которого установить не удалось, в возрасте от 15 до 20 лет.