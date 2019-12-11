Колпак для загробной жизни: впервые найден странный головной убор древних египтян

Загадочный конусообразный головной убор часто появляется в древнеегипетской живописи 3550-2000 годов до нашей эры. Доселе найти ее при раскопках не удавалось, и многие даже исследователи склонялись к мысли, что шапка является исключительно художественным объектом, не существовавшим в реальной жизни. Однако ее существование все же подтвердилось.
При раскопках в древнеегипетском городе Амарна были найдены две могилы, скелеты в которых были увенчаны тем самым колпаком. Одна из могил принадлежала 20-летней девушке, вторая — человеку, пол которого установить не удалось, в возрасте от 15 до 20 лет.
Портативные инфракрасные и рентгеновские аппараты определили, что колпаки были полыми. Сделаны они были из воска — вероятно, пчелиного. Следы духов, в наличии которых уверены многие исследователи, в головных уборах найдены не были. Если ароматические вещества и добавлялись в них, то уже улетучились.
Участвовавшая в раскопках Анна Стивенс — археолог Университета Монаш (Мельбурн) — полагает, что эти колпаки не использовались в повседневности. Стивенс предположила, что они могли иметь ритуальное значение, например, оказывать духовную помощь умершему в загробной жизни.