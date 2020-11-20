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История

Студенты нашли скрытое послание в рукописи XV века с помощью аппарата ультрафиолетовой флуоресценции

National Geographic Россия
20 ноября 2020
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Документы подобного рода носят название палимпсест.

Группа студентов Рочестерского технологического института обнаружила скрытый текст за рукописью XV века с помощью системы визуализации, которую они сами же разработали на первом курсе.

Рукопись была частью художественной коллекции колледжа, но после использования ультрафиолетовой флуоресценции выяснилось, что это палимпсест — рукопись на пергаменте с несколькими слоями письма.

Классу было предложено создать систему формирования многоспектральных изображений в УФ-диапазоне, чтобы машина считывала скрытый текст на документах.

Они позаимствовали несколько пергаментов из коллекции Carry Collection, и, когда их поместили в ультрафиолетовый свет, темный французский курсив появился под видимым текстом.

Во время написания рукописи изготовление пергамента было дорогостоящим, поэтому листы иногда стирались и повторно использовались для новой документации.

Стертый текст невидим невооруженным глазом, но использование других областей светового спектра может осветить химическую подпись первоначального письма и удалить видимый текст.

«Это было потрясающе, потому что этот документ находится в Cary Collection уже около десяти лет, и никто этого не заметил», — Зоуи ЛаЛена, студентка второго курса, участвовавшая в работе.

Рукопись была подарком институту от известного коллекционера Отто Эге. Он собирал средневековые документы по всему миру, а затем распространил их по по библиотекам и специальным коллекциям по всей Северной Америке, в том числе в Cary Collection.

Стивен Гэлбрейт, куратор исследования, заявил, что это открытие было поразительным, потому что схожие рукописи изучались учеными по всей стране, но никогда не тестировались в УФ-свете. 

«Студенты предоставили невероятно важную информацию по крайней мере о двух листах нашей рукописи здесь, в коллекции, и в некотором смысле обнаружили два текста, о которых мы не знали. Теперь мы должны выяснить, что это за тексты, и в этом сила спектральной визуализации в культурных учреждениях. Чтобы полностью понять наши собственные коллекции, нам нужно знать их глубину, и наука об изображениях помогает нам все это раскрыть», — Стивен Гэлбрейт.

Студенты поделятся результатами своей работы на Международном конгрессе по изучению средневековья в 2021 году, а также планируют представить проект на фестивале Imagine RIT: Creativity and Innovation в следующем году.

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