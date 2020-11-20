Студенты нашли скрытое послание в рукописи XV века с помощью аппарата ультрафиолетовой флуоресценции

Группа студентов Рочестерского технологического института обнаружила скрытый текст за рукописью XV века с помощью системы визуализации, которую они сами же разработали на первом курсе.

Рукопись была частью художественной коллекции колледжа, но после использования ультрафиолетовой флуоресценции выяснилось, что это палимпсест — рукопись на пергаменте с несколькими слоями письма.

Классу было предложено создать систему формирования многоспектральных изображений в УФ-диапазоне, чтобы машина считывала скрытый текст на документах.

Они позаимствовали несколько пергаментов из коллекции Carry Collection, и, когда их поместили в ультрафиолетовый свет, темный французский курсив появился под видимым текстом.