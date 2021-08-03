Суд запретил строить автомобильный туннель около Стоунхенджа

К Стоунхенджу ведет одна из самых загруженных в стране трасс А303. Подземный туннель длиной около трех километров должен был разгрузить шоссе. «Убирая» автомобили под землю, авторы проекта также говорили, что таким образом уменьшится объем выхлопов и шумового загрязнения в районе памятника.

Не отрицая важность этих целей, Верховный суд согласился с доводами противников о том, что землеройные работы около Стоунхенджа нанесут ему вред. Кроме того, будут потревожены останки людей, захороненных в этом священном месте.