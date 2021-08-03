Суд запретил строить автомобильный туннель около Стоунхенджа

30 июля Верховный суд Великобритании признал незаконным план строительства автодорожного туннеля недалеко от Стоунхенджа. Проект стоимостью 2,3 миллиарда долларов был одобрен министром транспорта Грантом Шэппсом в ноябре 2020 года несмотря на возражения Инспекции по планированию.
Эксперты сразу же заявили о том, что дорожные работы нанесут объекту непоправимый ущерб; к их мнению примкнули активисты, любители истории, археологи, последователи древних культов и жители Великобритании, считающие себя потомками кельтских друидов.
К Стоунхенджу ведет одна из самых загруженных в стране трасс А303. Подземный туннель длиной около трех километров должен был разгрузить шоссе. «Убирая» автомобили под землю, авторы проекта также говорили, что таким образом уменьшится объем выхлопов и шумового загрязнения в районе памятника.
Не отрицая важность этих целей, Верховный суд согласился с доводами противников о том, что землеройные работы около Стоунхенджа нанесут ему вред. Кроме того, будут потревожены останки людей, захороненных в этом священном месте.
Также было установлено, что альтернативные решения даже не рассматривались. Последней точкой в споре оказалось предупреждение со стороны комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО: на сессии, состоявшейся в июле 2021 года, было заявлено, что в случае реализации проекта Стоунхендж будет исключен из списка как не соответствующий критериям о сохранности.
Теперь правительству и строительным организациям предстоит найти новые варианты развития транспортных магистралей в этом районе. Узнайте одну из тайн Стоунхенджа.