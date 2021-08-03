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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
История

Суд запретил строить автомобильный туннель около Стоунхенджа

Анастасия Баринова
03 августа 2021
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Фото: Кононенко Анна Александровна
Это позволило памятнику остаться в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

30 июля Верховный суд Великобритании признал незаконным план строительства автодорожного туннеля недалеко от Стоунхенджа. Проект стоимостью 2,3 миллиарда долларов был одобрен министром транспорта Грантом Шэппсом в ноябре 2020 года несмотря на возражения Инспекции по планированию.

Эксперты сразу же заявили о том, что дорожные работы нанесут объекту непоправимый ущерб; к их мнению примкнули активисты, любители истории, археологи, последователи древних культов и жители Великобритании, считающие себя потомками кельтских друидов.

К Стоунхенджу ведет одна из самых загруженных в стране трасс А303. Подземный туннель длиной около трех километров должен был разгрузить шоссе. «Убирая» автомобили под землю, авторы проекта также говорили, что таким образом уменьшится объем выхлопов и шумового загрязнения в районе памятника. 

Не отрицая важность этих целей, Верховный суд согласился с доводами противников о том, что землеройные работы около Стоунхенджа нанесут ему вред. Кроме того, будут потревожены останки людей, захороненных в этом священном месте.

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Также было установлено, что альтернативные решения даже не рассматривались. Последней точкой в споре оказалось предупреждение со стороны комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО: на сессии, состоявшейся в июле 2021 года, было заявлено, что в случае реализации проекта Стоунхендж будет исключен из списка как не соответствующий критериям о сохранности.

Теперь правительству и строительным организациям предстоит найти новые варианты развития транспортных магистралей в этом районе. Узнайте одну из тайн Стоунхенджа.

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