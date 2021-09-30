Судмедэксперты реконструировали лица трех египетских мумий на основе генетических данных

Мумии трех мужчин, живших в Древнем Египте более 2000 лет назад, были обнаружены в Абусир эль-Мелеке, древнем городе к югу от Каира. Они были похоронены между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. В 2017 году ученые из Института истории человечества им. Макса Планка в Тюбингене секвенировали ДНК этих мумий. Это была первая успешная реконструкция генома древнеегипетской мумии.

И теперь исследователи из Parabon NanoLabs — компании, занимающейся технологиями ДНК в Рестоне (штат Вирджиния), — использовали эти генетические данные для создания трехмерных моделей лиц мумий. Реконструкция была выполнена с помощью процесса, называемого судебно-медицинским фенотипированием ДНК, которое использует генетический анализ для прогнозирования формы черт лица и другие аспекты внешнего вида человека.

Ученые использовали метод фенотипирования под названием Snapshot, чтобы предсказать происхождение мужчин, цвет их кожи и черты лица. Они обнаружили, что у мужчин была светло-коричневая кожа с темными глазами и волосами. В целом их генетический состав был ближе к генетическому составу современных людей Средиземноморья или Ближнего Востока, чем к современным египтянам.

Затем исследователи создали трехмерные сетки, описывающие черты лица мумий, и рассчитали тепловые карты, чтобы выделить различия между тремя людьми и уточнить детали каждого лица. После этого судебно-медицинский эксперт Parabon объединил эти результаты с прогнозами Snapshot относительно цвета кожи, глаз и волос.