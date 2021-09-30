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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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История

Судмедэксперты реконструировали лица трех египетских мумий на основе генетических данных

National Geographic Россия
30 сентября 2021
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Фото: Parabon NanoLabs
Генетически они довольно далеки от современных египтян.

Мумии трех мужчин, живших в Древнем Египте более 2000 лет назад, были обнаружены в Абусир эль-Мелеке, древнем городе к югу от Каира. Они были похоронены между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. В 2017 году ученые из Института истории человечества им. Макса Планка в Тюбингене секвенировали ДНК этих мумий. Это была первая успешная реконструкция генома древнеегипетской мумии.

И теперь исследователи из Parabon NanoLabs — компании, занимающейся технологиями ДНК в Рестоне (штат Вирджиния), — использовали эти генетические данные для создания трехмерных моделей лиц мумий. Реконструкция была выполнена с помощью процесса, называемого судебно-медицинским фенотипированием ДНК, которое использует генетический анализ для прогнозирования формы черт лица и другие аспекты внешнего вида человека.

Ученые использовали метод фенотипирования под названием Snapshot, чтобы предсказать происхождение мужчин, цвет их кожи и черты лица. Они обнаружили, что у мужчин была светло-коричневая кожа с темными глазами и волосами. В целом их генетический состав был ближе к генетическому составу современных людей Средиземноморья или Ближнего Востока, чем к современным египтянам.

Затем исследователи создали трехмерные сетки, описывающие черты лица мумий, и рассчитали тепловые карты, чтобы выделить различия между тремя людьми и уточнить детали каждого лица. После этого судебно-медицинский эксперт Parabon объединил эти результаты с прогнозами Snapshot относительно цвета кожи, глаз и волос.

«Количество человеческой ДНК, доступной для секвенирования, может быть очень небольшим. Поскольку подавляющее большинство ДНК является общей для всех людей, ученым не нужен весь геном, чтобы составить физическое изображение человека. Скорее, им нужно проанализировать определенные специфические места в геноме, которые различаются у разных людей. Они известны как однонуклеотидные полиморфизмы (SNP)», — Эллен Грейтак, директор Parabon по биоинформатике.

Однако иногда древняя ДНК не предоставляет достаточно SNP, чтобы определить конкретный признак. В таких случаях ученые могут сделать вывод об отсутствующих генетических данных из значений других SNP поблизости, говорит Джанет Кэди, специалист Parabon в области биоинформатики. Статистика, рассчитанная на основе тысяч геномов, показывает, насколько тесно каждый SNP связан с отсутствующим соседом.

Исследователи уверяют, что техника, использовавшаяся для реконструкции лиц этих древних мумий, также подходит для современных останков.

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