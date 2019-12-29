«Пригнитесь!» – то и дело слышу я от Джо Узиэля.

Я стараюсь не отставать от израильского археолога, без труда (неудивительно при такой-то худобе) пробирающегося по узкому извилистому тоннелю, из стен которого выпирают неровные каменные глыбы. Дорогу нам освещают только фонарики смартфонов, так что я, следуя совету, пригибаюсь пониже, чтобы не стукнуться видавшей виды желтой каской о свод. Мой проводник резко останавливается: «Я хочу показать вам что-то очень важное».

Тесный проход извивается под каменным выступом, расположенным к югу от иерусалимского Старого города. Недра этого скалистого уступа, на котором когда-то вырос древний Иерусалим, таят лабиринт из пещер естественного происхождения, ханаанских водоводов, иудейских тоннелей и римских каменоломен. А проход, где находимся мы, пробили два британских археолога в 1890-е годы.

Я прохожу вслед за Узиэлем в недавно открытую пещеру, размером с просторную гос-тиную в загородном доме.

Луч фонарика выхватывает из темноты толстый сероватый «пенек». «Это византийская колонна, – объясняет Узиэль, опускаясь на корточки, чтобы, отодвинув мешок с песком, показать мне гладкую белую поверхность. – А это – мраморный пол».

Мы стоим в церкви V века, построенной на том самом месте, где, как говорится в Евангелии, Иисус исцелил слепого, вблизи Силоамской купели. Со временем храм оказался заброшенным, у него провалилась крыша, и в конце концов он сгинул в подземельях Иерусалима. Для ученого эта церковь – не просто удачная находка. Это, увы, очередное препятствие на пути осуществления одного из самых дорогих и спорных археологических проектов в мире: речь о раскопках улицы возрастом 2000 лет и длиной 600 метров, по которой когда-то паломники, торговцы и прочий люд направлялись к одному из чудес древней Иудеи – Иерусалимскому храму. В 70 году новой эры величественная дорога была погребена под обломками, когда город разорили и разрушили римские легионеры.