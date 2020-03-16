Более 3 000 лет истории тату: искусство татуировки сквозь века

Обычным осенним днем 1991 года немецкие туристы в Альпах наткнулись на заледеневший труп мужчины. Приняв его за жертву неудачной альпинистской вылазки, они решили, что бедняга немало лет пролежал забытый во льдах. Но когда останки передали к ученым, те выяснили, – этому «альпинисту» уже более 5300 лет.

Так была найдена еще одна мумия древнего человека, уцелевшая благодаря подходящим климатическим условиям. Мужчину, при жизни ростом около 160 см, которого смерть настигла в возрасте 30-45 лет, нарекли в честь места находки, долины Эцталь, – Этци. В ходе тщательных исследований удалось выяснить, что древний человек занимался охотой и сельским хозяйством, носил шапку и обувь из медвежьей шкуры и, предположительно, умер в бою, забрав с собой четырех своих врагов. Обычная судьба человека той эпохи. Но было у Этци и кое-что, что отличало его от похожих находок. На его теле было обнаружено 57 (а позже и все 61) татуировок в виде линий и крестов.

Рисунки на коже Этци – самое древнее свидетельство практики татуировок. Теперь доподлинно известно, что уже тогда люди делали разрезы и втирали в них смесь красящих пигментов вроде угля с разными травами. Для чего они это делали и носили эти древнейшие тату какие-либо значения или нет – пока что остается под вопросом. Но в отношении Этци есть догадки. Большинство линий сосредоточены на позвоночнике, коленях и ногах, что совпадает с традиционными точками акупунктуры (одно из направлений традиционной китайской медицины). Хотя принято считать, что эта практика появилась на 2000 лет позже жизни этого человека. Рентген и более тщательное исследование подтвердило, что у Этци действительно болела спина и ноги от нагрузки во время путешествия по Альпам, а также он страдал от артрита и паразитов в желудочно-кишечном тракте. Татуировки как раз были нанесены на места, где он испытывал боль. Выходит, у акупунктуры гораздо более сложная и древняя история.