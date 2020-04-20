Тающие ледники в Норвегии обнажили горный перевал викингов

На протяжении тысячелетий Лендбрин накапливал новые слои льда, однако пару десятилетий назад этот процесс остановился, и он начал стремительно исчезать из-за потепления. Это стало настоящим подарком для археологов, которые обнаружили покоившиеся во льдах артефакты времен викингов.

После тщательного изучения этих объектов археологи теперь подтвердили, что регион был когда-то горным перевалом с интенсивной торговлей. Обнаружение подков и других предметов, которые были связаны с путешественниками, говорит о том, что Лендбрин был оживленной дорогой викингов.

Ученые провели радиоуглеродный анализ около 60 артефактов из сотен найденных и выяснили, что этот регион активно использовался в Средние века и был заброшен после Черной чумы, охватившей Европу в XIV веке.

«Артефакты, обнаруженные благодаря растаявшему льду, указывают на использование в 300-1 500 года нашей эры, при этом максимальная активность наблюдалась примерно в 1 000 года нашей эры в эпоху викингов — времени повышенной мобильности, политической централизации, растущей торговли и урбанизации в Северной Европе», — говорится в исследовании.