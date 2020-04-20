Тающие ледники в Норвегии обнажили горный перевал викингов

На протяжении тысячелетий Лендбрин накапливал новые слои льда, однако пару десятилетий назад этот процесс остановился, и он начал стремительно исчезать из-за потепления. Это стало настоящим подарком для археологов, которые обнаружили покоившиеся во льдах артефакты времен викингов.
После тщательного изучения этих объектов археологи теперь подтвердили, что регион был когда-то горным перевалом с интенсивной торговлей. Обнаружение подков и других предметов, которые были связаны с путешественниками, говорит о том, что Лендбрин был оживленной дорогой викингов.
Ученые провели радиоуглеродный анализ около 60 артефактов из сотен найденных и выяснили, что этот регион активно использовался в Средние века и был заброшен после Черной чумы, охватившей Европу в XIV веке.
«Артефакты, обнаруженные благодаря растаявшему льду, указывают на использование в 300-1 500 года нашей эры, при этом максимальная активность наблюдалась примерно в 1 000 года нашей эры в эпоху викингов — времени повышенной мобильности, политической централизации, растущей торговли и урбанизации в Северной Европе», — говорится в исследовании.
Артефакты были впервые обнаружены еще в 2011 году и с тех пор коллекция археологов ежегодно пополняется. Работы проводятся на участке размером примерно в 250 000 км2. Всего было найдено около 800 артефактов, 150 костей и оленьих рогов, более 100 каменных насыпей и оснований каменных сооружений.
Лед сохранил предметы из кожи, костей, дерева и шерсти в отличном состоянии, что дает нам редкое представление о повседневной жизни людей, путешествовавших через горы Йотунхеймен на протяжении веков. Среди найденных артефактов оказались обувь, варежки, одежда, включая полностью сохранившуюся шерстяную тунику III века нашей эры. Также археологи обнаружили обломки саней, трости, подковы и другие предметы.
Наличие подков подсказывает, что этот регион был горным перевалом, а груды сложенных камней когда-то были путевыми метками для путешественников, чтобы они не сбивались с пути.
Специалисты подчеркивают, что «исключительно богатый археологический материал этого места является иллюстрацией долгое время существовавшей системы сезонного перегона скота» в горной местности и может помочь в изучении горных перевалов в целом.
В 2019 году работы в Лендбирне были закончены, но археологи продолжат изучать эту местность, поскольку к западу от Лендбирна тает еще один участок, где уже были найдены первые артефакты.
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