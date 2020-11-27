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История

Тающий лед в Норвегии открыл сокровищницу древних охотничьих артефактов

National Geographic Россия
27 ноября 2020
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Возраст находок составляет примерно 6000 лет.

Археологи обнаружили настоящую кладовую древних артефактов, когда в норвежских горах оголился еще один крупный участок, ранее покрытый льдом. На месте раскопок было найдено в общей сложности 68 стрел и другие предметы для охоты. 

Согласно радиоуглеродному датированию, возраст самых ранних находок составляет около 6000 лет. В их число входят оленьи кости и рога, а также палки для отпугивания, которые использовались, чтобы загнать животных в места, где на них будет легче охотиться.

Подобные находки становятся все более распространенными по мере роста глобальной температуры — особенно под статическими участками льда, которые не перемещаются и не разбивают объекты так, как это делают ледники.

По словам археолога Ларса Пилё из Департамента культурного наследия Совета графства Иннландет в Норвегии, такого количества древних стрел в одном месте никогда ранее не находили.

«Провести здесь полевые исследования и найти все стрелы было невероятным опытом, мечтой археолога. Я помню, как сказал команде: „Наслаждайтесь моментом как можно больше. Вы никогда не испытаете ничего подобного“», — Ларс Пилё.

Потенциальные открытия были настолько значительными, что группа исследователей хранила это место — ледяное пятно Лангфонна в горах Йотунхеймен — в секрете в течение многих лет, пока все артефакты не были обнаружены.

Даты находок простираются от каменного века до средневековья, с разными моделями в разные периоды времени. Большинство стрел относятся к эпохам позднего неолита (2400-1750 гг. до н. э.) и позднего железного века (550-1050 гг. н. э.).

Пытаясь собрать воедино историю этого района на основе открытий, исследователи должны были принять во внимание множество различных факторов, такие как воздействие ветра, движение льда и талой воды. По словам команды, эти факторы, вероятно, повлияли на перемещение артефактов с одного места на другое.

Ледяное пятно Лангфонна
Innlandet County Council Ледяное пятно Лангфонна
«Важно помнить, что ледяные пятна — это не обычные места археологических раскопок. Они расположены в высоких горах в холодной и враждебной среде. Масштаб воздействия сил природы здесь намного больше, чем на обычных археологических раскопках в низинах», — Ларс Пилё.

То, как были расположены некоторые стрелы, предполагает, что ледяные пятна действительно движутся более регулярно, чем считалось ранее, и эта идея была подтверждена обследованием местности с помощью георадара. Мы узнаем больше о том, как работает климат, даже несмотря на то, что нам не удается должным образом управлять им, пишут исследователи.

Ледниковый покров Лангфонна в настоящее время составляет менее трети от размера, который был 20 лет назад, и разделен на три отдельных участка. В свою очередь, нынешнее количество льда составляет примерно 10 процентов от ледникового покрова, существовавшего в период с XV по ХХ века.

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