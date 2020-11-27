Тающий лед в Норвегии открыл сокровищницу древних охотничьих артефактов

Археологи обнаружили настоящую кладовую древних артефактов, когда в норвежских горах оголился еще один крупный участок, ранее покрытый льдом. На месте раскопок было найдено в общей сложности 68 стрел и другие предметы для охоты.

Согласно радиоуглеродному датированию, возраст самых ранних находок составляет около 6000 лет. В их число входят оленьи кости и рога, а также палки для отпугивания, которые использовались, чтобы загнать животных в места, где на них будет легче охотиться.

Подобные находки становятся все более распространенными по мере роста глобальной температуры — особенно под статическими участками льда, которые не перемещаются и не разбивают объекты так, как это делают ледники.

По словам археолога Ларса Пилё из Департамента культурного наследия Совета графства Иннландет в Норвегии, такого количества древних стрел в одном месте никогда ранее не находили.