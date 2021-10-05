Топи на острове Няша приоткрыли тайны неолита

Среди них — каменные ножи, наконечники стрел и копий, обработанные фрагменты камня, орудие для изготовления древков и обломки керамики. Самым удивительным предметом стала суставная кость с вырезанным на ней лицом человека. В Томской области подобных свидетельств эпохи неолита еще не встречалось: ученым попадались только вырезанные изображения зверей, но не людей.

Кость принадлежала какому-то крупному животному — вероятно, лосю или оленю. Рисунок на ней сделан очень искусно. И эта, и другие находки сохранились очень хорошо: от влияния времени их уберег толстый слой глины.

Интересно, что в этой местности нет кострищ, жилищ и других признаков, указывающих на долговременное проживание людей. Специалисты предполагают, что в прошлом здесь протекала река, куда люди приходили рыбачить и охотиться, дождавшись подходящего уровня воды. Они также могли ценить эту территорию за обилие глины, позволявшей изготавливать посуду и другие емкости. Уже тогда эти предметы украшались рисунками, хоть и примитивными.

Узнайте о другом интересном открытии археологов ТГУ — Кетском остроге.