Новая версия смерти Тутанхамона: инфекция после перелома ноги

Эксперты на протяжении десятилетий спорят о причинах гибели фараона Тутанхамона, погибшего в 19-летнем возрасте более трёх тысяч лет назад.
Ведущий египтолог Захи Хавасс представил новую версию, которую, как он утверждает, сможет вскоре доказать. По словам Хавасса, Тутанхамон сломал ногу в результате аварии на колеснице: в рану проникла инфекция, ставшая причиной смерти фараона.
В распоряжении Хавасса появился новый аппарат для сканирования ДНК: с его помощью ученые исследуют все возможные генетические заболевания Тутанхамона, а также выяснят, был ли он заражен инфекцией перед смертью. Результаты исследования будут объявлены в следующем году.
Известно, что Тутанхамон увлекался охотой на диких животных и часто бывал в долине газелей, соединявшей долину Сфинкса и Саккару. Идея, что он получил смертельную травму во время охоты не нова. Компьютерная томография, проведенная в 2005 году, показала, что фараон сломал левую кость бедра всего за несколько дней до смерти.
Некоторые эксперты придерживаются мнения, что Тутанхамон был убит тяжелым ударом по голове. Об этом свидетельствуют осколки костей, найденные 60 лет назад в его черепе. Однако более поздние анализы показали, что череп был поврежден уже после смерти, возможно, в процессе бальзамирования.
Согласно иной версии, Тутанхамон умер от малярии, возбудители которой были обнаружены в его теле в ходе ДНК-анализа. Косвенно это может подтвердить наличие в его гробнице лекарств и снадобий, которые могли применяться при лечении малярии в древнем Египте.
Тутанхамон — фараон из XVIII династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332-1323 годах до н. э. Его гробница, обнаруженная Говардом Картером в 1922 году в Долине царей, была практически не тронута: открытие стало сенсацией и возродило интерес публики к древнему Египту.