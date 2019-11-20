Новая версия смерти Тутанхамона: инфекция после перелома ноги

Эксперты на протяжении десятилетий спорят о причинах гибели фараона Тутанхамона, погибшего в 19-летнем возрасте более трёх тысяч лет назад.

Ведущий египтолог Захи Хавасс представил новую версию, которую, как он утверждает, сможет вскоре доказать. По словам Хавасса, Тутанхамон сломал ногу в результате аварии на колеснице: в рану проникла инфекция, ставшая причиной смерти фараона.

В распоряжении Хавасса появился новый аппарат для сканирования ДНК: с его помощью ученые исследуют все возможные генетические заболевания Тутанхамона, а также выяснят, был ли он заражен инфекцией перед смертью. Результаты исследования будут объявлены в следующем году.