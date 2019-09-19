Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
История

У американского побережья найден затонувший корабль, на котором Джеймс Кук мог совершить кругосветное плавание

19 сентября 2019
Индевор
Фото: commons.wikimedia.org
Экспедиция к Индевору
Фото: RIMAP
Обломки Индевора
Фото: RIMAP
Ученые считают, что обнаружили легендарный «Индевор».

HMS Endeavour (Его Величества Корабль «Индевор») – первый корабль, которым командовал британский исследователь и первооткрыватель XVIII столетия капитан Джеймс Кук. В 1768-1771 годах он доплыл на «Индеворе» до Таити, установил дружественные отношения с местными аборигенами, позже отправился к берегам Новой Зеландии, а затем достиг восточного побережья Австралии и назвал его Новый Южный Уэльс, а также открыл пролив между Австралией и Новой Гвинеей.

Ученые еще 20 лет назад определили примерное местоположение затонувшего корабля, но только сейчас им, возможно, удалось найти его обломки. Исследователи полагают, что «Индевор» покоится в водах гавани Ньюпорта, штат Род-Айленд. Участники Морского археологического проекта на Род-Айленде (RIMAP) совершили погружение и извлекли образцы с морского дна, которые были отправлены для лабораторного анализа.

«Мы не думаем, что найдем что-то, что прямо нам говорит: «Капитан Кук спал здесь» – это маловероятно. Но все, что мы увидели, согласуется с тем, что это именно «Индевор», – говорит Кэти Аббас из Проекта морской археологии в Род-Айленде.

«Индевор» был выведен из эксплуатации вскоре после его возвращения в Великобританию, а затем продан Королевским военно-морским флотом в частные руки, и его имя было изменено на «Лорд Сэндвич».

Через несколько лет Великобритания наняла «Индевор» в качестве транспортного судна для войск, участвовавших в американской войне за независимость. Последний раз «Индевор» видели в 1778 году у побережья Род-Айленда. Ученые полагают, что судно затонуло или было намеренно затоплено.

В 2016 году эксперты Marine Archaeology Project сообщили о том, что нашли обломки корабля у берегов Род-Айленда, но эти данные не подтвердились.

Почитайте о том, что нашли на борту затонувшего корабля времен Колумба. 

Затонувший корабль «Террор»
История
Арктическое кораблекрушение, «застывшее во времени». Как погибла экспедиция Джона Франклина
18638508729_37c811b8ef_k.jpg
Природа
Рыбак поймал и съел химеру с гигантскими глазами: фото
Голдшмидтит
Наука
Студентка обнаружила необычный новый минерал внутри алмаза
Сорока нападает на человека
Происшествия
В Австралии погиб велосипедист, на которого напала агрессивная сорока
Анды
Природа
Боливия может лишиться воды из-за таяния снежных шапок в Андах
71079303_3033117226715270_54312133495619584_o.jpg
Наука
Как выглядела женщина, жившая 7,5 тысяч лет назад
Индевор
История
Маори запретили реплике корабля Джеймса Кука заходить в Новую Зеландию
Астероид
Космос
Космический корабль планируют разбить об астероид в 2022 году
default.png
Жизнь планеты
У индийца на голове вырос рог. Его пришлось удалять нейрохирургам