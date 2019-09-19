У американского побережья найден затонувший корабль, на котором Джеймс Кук мог совершить кругосветное плавание

HMS Endeavour (Его Величества Корабль «Индевор») – первый корабль, которым командовал британский исследователь и первооткрыватель XVIII столетия капитан Джеймс Кук. В 1768-1771 годах он доплыл на «Индеворе» до Таити, установил дружественные отношения с местными аборигенами, позже отправился к берегам Новой Зеландии, а затем достиг восточного побережья Австралии и назвал его Новый Южный Уэльс, а также открыл пролив между Австралией и Новой Гвинеей.

Ученые еще 20 лет назад определили примерное местоположение затонувшего корабля, но только сейчас им, возможно, удалось найти его обломки. Исследователи полагают, что «Индевор» покоится в водах гавани Ньюпорта, штат Род-Айленд. Участники Морского археологического проекта на Род-Айленде (RIMAP) совершили погружение и извлекли образцы с морского дна, которые были отправлены для лабораторного анализа.

«Мы не думаем, что найдем что-то, что прямо нам говорит: «Капитан Кук спал здесь» – это маловероятно. Но все, что мы увидели, согласуется с тем, что это именно «Индевор», – говорит Кэти Аббас из Проекта морской археологии в Род-Айленде.

«Индевор» был выведен из эксплуатации вскоре после его возвращения в Великобританию, а затем продан Королевским военно-морским флотом в частные руки, и его имя было изменено на «Лорд Сэндвич».

Через несколько лет Великобритания наняла «Индевор» в качестве транспортного судна для войск, участвовавших в американской войне за независимость. Последний раз «Индевор» видели в 1778 году у побережья Род-Айленда. Ученые полагают, что судно затонуло или было намеренно затоплено.

В 2016 году эксперты Marine Archaeology Project сообщили о том, что нашли обломки корабля у берегов Род-Айленда, но эти данные не подтвердились.

Почитайте о том, что нашли на борту затонувшего корабля времен Колумба.