У берегов Сицилии обнаружили четыре древних тарана. Они помогли римлянам победить Карфаген

Четыре древних бронзовых тарана, каждый из которых весит колоссальные 200 килограммов, достали с римских кораблей, затонувших у берегов Сицилии в 241 году до нашей эры.

Каждый из таранов был оснащен выступающими острыми зубцами, которыми можно было пробить деревянные корпуса вражеских судов. Повреждения, обнаруженные на некоторых таранах, позволяют предположить, что корабли сталкивались лицом к лицу.

Тараны были не единственной подводной находкой, обнаруженной этим летом археологами у берегов Сицилии. Также они нашли обломки трех торговых судов, груженные керамическими сосудами.

Прикрепленные к носу военных кораблей, тараны использовались против карфагенского флота во время битвы при Эгатских островах, завершившей Первую Пуническую войну.