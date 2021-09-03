У берегов Сицилии обнаружили четыре древних тарана. Они помогли римлянам победить Карфаген

Четыре древних бронзовых тарана, каждый из которых весит колоссальные 200 килограммов, достали с римских кораблей, затонувших у берегов Сицилии в 241 году до нашей эры.
Каждый из таранов был оснащен выступающими острыми зубцами, которыми можно было пробить деревянные корпуса вражеских судов. Повреждения, обнаруженные на некоторых таранах, позволяют предположить, что корабли сталкивались лицом к лицу.
Тараны были не единственной подводной находкой, обнаруженной этим летом археологами у берегов Сицилии. Также они нашли обломки трех торговых судов, груженные керамическими сосудами.
Прикрепленные к носу военных кораблей, тараны использовались против карфагенского флота во время битвы при Эгатских островах, завершившей Первую Пуническую войну.
Первая Пуническая война между финикийцами и римлянами, которая велась в водах Сицилии и Северной Африки, длилась 23 года (с 264 по 241 год до нашей эры). Это самая продолжительная морская война древности. Она стала первой из трех войн между Карфагеном и Римом в начале третьего века до нашей эры.
Бои начались, когда римские войска закрепились на Сицилии и в союзе с народом Сиракуз осадили главную базу карфагенян на острове Акрагас (ныне Агридженто).
Вслед за этим Рим построил флот и после серии незначительных побед начал вторжение в Северную Африку, которое было остановлено в битве при мысе Экномус. По мнению многих экспертов, тот бой по количеству воинов мог быть крупнейшим морским сражением всех времен.
После этого римские войска развернули успешную блокаду гарнизонов в Дрепане и Лилибее. В 241 году Карфаген направил флот, чтобы освободить свои форпосты, но был перехвачен и побежден в битве при Эгатах, в которой проворные римские корабли использовали тараны против своих противников. После битвы Карфаген потребовал мира, в конечном итоге отдав Сицилию под римский контроль.
Место битвы было идентифицировано еще в 2010 году итальянским археологом Себастьяно Туса, после того, как местный рыбак вытащил таран, использованный в войне, и подарил его сицилийскому дантисту. С тех пор было извлечено еще 25 таранов.
Имеются сведения о том, что римляне потопили 50 карфагенских судов и захватили еще 70, хотя и ценой 30 собственных кораблей и повреждений еще 50.
Археологические исследования проводились под руководством Сицилийского подразделения морской археологии в тандеме с американской некоммерческой организацией RPM Nautical Foundation. Почитайте о том, как подводные археологи работают в древнегреческом полисе – Фанагории.