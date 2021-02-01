У подножия ацтекского храма обнаружили барельеф священного орла

Крупный барельеф орла размерами 106 на 70 сантиметров является самой большой барельефной скульптурой, когда-либо найденной в районе древнего храма ацтеков. Орел был вырезан на полу постройки у подножия руин Темпло-Майор — культовой пирамиды-храма в самом сердце древней столицы ацтеков Теночтитлана, на месте которой сейчас стоит современный Мехико. При раскопках пирамиды археологи выявили 13 этапов строительства с 1375-го по 1519 годы; двойная лестница пирамиды перестраивалась 13 раз.
Барельеф был создан в середине 15 века, во время правления Монтесумы I. Археологи из Национального института антропологии и bcnjhbb (INAH) обнаружили его в феврале 2020 года в рамках девятого сезона проекта Templo Mayor Project, в рамках которого продолжаются раскопки священного места. Изображение орла было перекрыто другим этажом, построенным позже, во время правления восьмого ацтекского правителя — Ауисотля.
«Именно поэтому барельеф хорошо сохранился находится в хорошем состоянии сохранности», — говорится в заявлении Родольфо Агилара Тапиа, археолога INAH, который руководил расследованием. «Это элемент, которого испанцы никогда не видели», — сказал он. Сегодня поразительная рельефная скульптура орла находится на пересечении двух улиц Мехико. Однако при его создании барельеф должен был находиться у подножия южного склона Темпло-Майор.
Орел, также известный как «итцкуаутли», или обсидиановый орел на языке науатль, на котором говорят коренные жители центральной Мексики, был важным символом в культуре ацтеков. Орел был священным животным в представлении ацтеков, который, как полагают, присутствовал при рождении солнца (отсюда почерневшие, «опаленные» кончики крыльев) и также являлся символом одного из элитных воинских орденов в ацтекской культуре.
Высокоорганизованная ацтекская армия, воины которой в совершенстве владели искусством ведения боя и захвата пленников, делилась на отряды, которым присваивали черты священных животных – например, Орлов или Ягуаров.
Хищную птицу также часто связывали с Уицилопочтли – покровителем Теночтитлана, богом Солнца и войны у ацтеков, и расположение барельефа может отсылать к важному мифу, связанному с этим богом.
«Согласно мифологии ацтеков, Уицилопочтли победил свою сестру Койолксауки и сбросил ее с горы, где она рассыпалась на куски», — рассказал Пеннок. «Эта история воспроизводилась посредством человеческих жертвоприношений на Темпло-Майор, когда тела жертв сбрасывали со ступенек к подножию пирамиды».
Барельеф напоминает изображение золотого орла из Кодекса Борджиа, известного ацтекского манускрипта XVI века. По словам исследователей, как и в Кодексе Борджиа, недавно обнаруженные перья орла выглядят как жертвенные ножи.
«Проект Темпло-Майор продолжает проливать свет на ацтекскую культуру», — сказал Пеннок. «Этот орел открывает новую страницу в нашем понимании того, как ацтеки ставили собственную мифологию на первое место в системе своих верований и ритуалов».