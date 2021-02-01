У подножия ацтекского храма обнаружили барельеф священного орла

Крупный барельеф орла размерами 106 на 70 сантиметров является самой большой барельефной скульптурой, когда-либо найденной в районе древнего храма ацтеков. Орел был вырезан на полу постройки у подножия руин Темпло-Майор — культовой пирамиды-храма в самом сердце древней столицы ацтеков Теночтитлана, на месте которой сейчас стоит современный Мехико. При раскопках пирамиды археологи выявили 13 этапов строительства с 1375-го по 1519 годы; двойная лестница пирамиды перестраивалась 13 раз.

Барельеф был создан в середине 15 века, во время правления Монтесумы I. Археологи из Национального института антропологии и bcnjhbb (INAH) обнаружили его в феврале 2020 года в рамках девятого сезона проекта Templo Mayor Project, в рамках которого продолжаются раскопки священного места. Изображение орла было перекрыто другим этажом, построенным позже, во время правления восьмого ацтекского правителя — Ауисотля.

«Именно поэтому барельеф хорошо сохранился находится в хорошем состоянии сохранности», — говорится в заявлении Родольфо Агилара Тапиа, археолога INAH, который руководил расследованием. «Это элемент, которого испанцы никогда не видели», — сказал он. Сегодня поразительная рельефная скульптура орла находится на пересечении двух улиц Мехико. Однако при его создании барельеф должен был находиться у подножия южного склона Темпло-Майор.