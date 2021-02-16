У половины мужчин, найденных на средневековом кладбище, были сломаны кости

Как и следовало ожидать, наибольший риск переломов и серьезных травм скелета имели люди, выполнявшие наиболее сложные с физической точки зрения задачи. Из 267 обследованных скелетов 86 имеют признаки переломов костей, что составляет 32 процента от общего числа.

Примерно 40 процентов мужчин имели один или несколько переломов в сравнении с 27 процентами у женщин. На кладбище для бедняков этот показатель составил 51 процент у мужчин и 40 процентов у женщин. Количество переломов на могильниках монастыря и больницы составило 29 и 26 процентов соответственно.

Захоронения в монастыре были зарезервированы для членов ордена августинцев и для более богатых людей, которые заплатили за привилегию быть похороненными на ухоженных землях. На кладбище больницы было похоронено немало бедняков и разного рода рабочих, но среди них было много людей, страдающих заболеваниями, которые не позволяли им трудиться физически. Кроме того, больничные могильники были еще одним местом, где богатые люди иногда платили за роскошные захоронения.