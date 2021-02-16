У половины мужчин, найденных на средневековом кладбище, были сломаны кости

Ученые из отдела археологии Кембриджского университета провели подробные рентгеновские исследования скелетных останков 267 жителей средневекового Кембриджа в поисках переломов костей. Все останки принадлежали людям, скончавшимся между XI и XIV веками нашей эры.
Целью исследования было количественно оценить как абсолютный, так и относительный риск переломов костей у мужчин и женщин из разных классов и разного происхождения, чтобы измерить роль экономического и социального неравенства в определении подверженности серьезным физическим опасностям.
Такая оценка была возможна, поскольку три кладбища отличались по составу захороненных там людей. Одно из них было зарезервировано для рабочих и бедняков, второе было местом захоронения мужчин и женщин из более привилегированных слоев общества с меньшей вероятностью выполнения такими людьми рискованного ручного труда. Третье кладбище стало своего рода контрольной группой, поскольку имело более смешанный состав.
Как и следовало ожидать, наибольший риск переломов и серьезных травм скелета имели люди, выполнявшие наиболее сложные с физической точки зрения задачи. Из 267 обследованных скелетов 86 имеют признаки переломов костей, что составляет 32 процента от общего числа.
Примерно 40 процентов мужчин имели один или несколько переломов в сравнении с 27 процентами у женщин. На кладбище для бедняков этот показатель составил 51 процент у мужчин и 40 процентов у женщин. Количество переломов на могильниках монастыря и больницы составило 29 и 26 процентов соответственно.
Захоронения в монастыре были зарезервированы для членов ордена августинцев и для более богатых людей, которые заплатили за привилегию быть похороненными на ухоженных землях. На кладбище больницы было похоронено немало бедняков и разного рода рабочих, но среди них было много людей, страдающих заболеваниями, которые не позволяли им трудиться физически. Кроме того, больничные могильники были еще одним местом, где богатые люди иногда платили за роскошные захоронения.
Авторы работы замечают, что проводили исследование в Кембридже не потому, что это было крайне удобно для них, а потому, что в те времена население города демонстрировало социально и экономически разнообразное и дифференцированное сообщество. Оно предполагало отличное поперечное сечение того, как английское общество функционировало и было структурировано в то время.
С населением от 2500 до 4000 человек на протяжении всего средневекового периода Кембридж характеризовался процветающей рыночной экономикой, чему способствовала его близость к реке Кам и возможности внутреннего речного порта. Кембридж также был университетским городом, и наличие колледжа помогло привлечь в город образованное население, а также многочисленные отделения многих уважаемых религиозных орденов, которые действовали в то время.
В то же время Кембридж был окружен обширными плодородными сельскохозяйственными угодьями, и, несмотря на имеющиеся в городе возможности трудоустройства, большинство населения в этом районе по-прежнему зарабатывали на жизнь за счет земли.
В Кембридже на пике его процветания в средневековый период практиковалось более 50 ремесел. Это разнообразие населения репрезентативно для средневекового общества в целом, что делало его идеальным местом раскопок для археологов, стремящихся получить широкое понимание условий жизни в тот период.
Исследователи определили, что среди обнаруженных травм большинство связано с несчастными случаями или профессиональными опасностями. В целом, около четырех процентов обнаруженных травм скелета были связаны с преднамеренно причиненным насилием (которое могло быть, а могло и не быть причиной смерти).
Авторы работы указывают на то, что риск насилия для средневековых жителей Кембриджа был реальным и немаловажным, но повседневные проблемы представляли более значительную угрозу физическому здоровью и выживанию людей.
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