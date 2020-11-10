Ученые наконец заглянули внутрь уникальных мумий, найденных еще в 1615 году

По словам Зеш, два металлических объекта, обнаруженные во время компьютерной томографии у мужской мумии, скорее всего, являются печатями из мастерской мумификации, в которой работали над его останками.

Женщина, которая умерла в возрасте от 30 до 40 лет, была ростом 151 см. У нее был запущенный артрит в левом колене. Мозг женщины тоже не сохранился, но мозг подростка сохранился — он уменьшился, но головной мозг и ствол мозга все еще можно было идентифицировать — и другие внутренние органы подростка также присутствовали.

«Мы совершенно уверены, что у этих мумий не было никакого удаления мозга или внутренних органов», — говорит Зеш. «Очень вероятно, что эти мумии были сохранены только из-за своего рода обезвоживания с использованием смеси натрона, но здесь не так много жидкостей для бальзамирования».

Натрон — это природная соль, состоящая из карбоната натрия и бикарбоната натрия со следами хлорида натрия и сульфата натрия. Ее специально использовали для того, чтобы высушить тело мумии и сохранить его как можно дольше.

Юная девушка, согласно компьютерной томографии, умерла в возрасте от 17 до 19 лет и ростом 156 см. По словам исследователей, у нее была доброкачественная опухоль в позвоночнике, известная как гемангиома позвонка, которая чаще встречается у людей старше 40 лет.