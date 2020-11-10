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История

Ученые наконец заглянули внутрь уникальных мумий, найденных еще в 1615 году

Анастасия Крутикова
10 ноября 2020
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Фото: Zesch S, et al. PLOS One (2020); © Sculpture Collection, Dresden State Art Collections
Две из них были богато украшены ожерельями.

Ученые провели компьютерное сканирование трех необычных мумий, найденных в 1615 году в Саккаре, неподалеку от Мемфиса. Их уникальность заключается в том, что вместо саркофагов тела положены на деревянные доски и обернуты в ткань и красивый саван, на котором красками написан погребальный портрет усопшего. «Погребальные портреты» изображены во все тело мумий, а также украшены лепниной из гипса и позолотой. Эти мумии являются первыми из найденных в Саккаре фаюмских портретов, создание которых было характерно для Римского Египта I—III веков.

Впервые эти погребальные портреты были описаны в 1615 году итальянским исследователем Пьетро делла Валле во время его пребывания в Египте, откуда в Европу он привез две из трех таких мумий (одна осталась в Египте и по сей день там выставляется). А вот у этих двух фаюмских портретов судьба оказалась гораздо более занятной и полной странствий: сменив нескольких владельцев и изрядно истрепавшись, из Италии мумии попали в Дрезденскую государственную коллекции произведений искусства в Германии, где в конце 1980-х были подвергнуты рентгенографии. Однако компьютерная томография в этот раз рассказала ученым гораздо больше о том, что таится под несколькими слоями савана.

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Фото: Zesch S, et al. PLOS One (2020); © Sculpture Collection, Dresden State Art Collections
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Фото: Zesch S, et al. PLOS One (2020); © Sculpture Collection, Dresden State Art Collections
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Металлические предметы, вместе с которыми захоронили мумии.
Фото: Zesch S, et al. PLOS One (2020); © Sculpture Collection, Dresden State Art Collections

Мумии принадлежали мужчине, женщине и девочке-подростку. Проведя КТ всех трех мумий с погребальными портретами, ученые смогли выяснить немало интересных деталей. Так, как минимум одна из трех мумий была похоронена с нетронутыми внутренними органами (и даже с мозгом), женские мумии были богато украшены ожерельями, а в саван усопшим положили артефакты, которые могли пригодиться им в загробной жизни, включая монеты, которые, возможно, предназначались для оплаты Харону, перевозчику душ через реку Стикс. 

«Приятно видеть эти ожерелья, но это не является для нас неожиданностью», — сказала Стефани Зеш, антрополог и еигптолог. — «Из-за этих очень драгоценных покровов, в которые завернуты мумии, мы были уверены, что эти люди принадлежат к высокому социально-экономическому классу, что означает, что они могли легко позволить себе драгоценности». 

Компьютерная томография показала, что мужчина умер в возрасте от 25 до 30 лет. Его рост составлял около 164 сантиметров, у него было два непрорезавшихся постоянных зуба и несколько полостей. Хотя мозг мужчины не сохранился, нет никаких доказательств того, что он был удален через нос. Также не использовалось много бальзамирующих веществ. Вместо этого его завернули и нарисовали портрет поверх. 

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Zesch S, et al. PLOS One (2020); © Sculpture Collection, Dresden State Art Collections Ожерелья на женских мумиях.

По словам Зеш, два металлических объекта, обнаруженные во время компьютерной томографии у мужской мумии, скорее всего, являются печатями из мастерской мумификации, в которой работали над его останками.

Женщина, которая умерла в возрасте от 30 до 40 лет, была ростом 151 см. У нее был запущенный артрит в левом колене. Мозг женщины тоже не сохранился, но мозг подростка сохранился — он уменьшился, но головной мозг и ствол мозга все еще можно было идентифицировать — и другие внутренние органы подростка также присутствовали.

«Мы совершенно уверены, что у этих мумий не было никакого удаления мозга или внутренних органов», — говорит Зеш. «Очень вероятно, что эти мумии были сохранены только из-за своего рода обезвоживания с использованием смеси натрона, но здесь не так много жидкостей для бальзамирования».

Натрон — это природная соль, состоящая из карбоната натрия и бикарбоната натрия со следами хлорида натрия и сульфата натрия. Ее специально использовали для того, чтобы высушить тело мумии и сохранить его как можно дольше.

Юная девушка, согласно компьютерной томографии, умерла в возрасте от 17 до 19 лет и ростом 156 см. По словам исследователей, у нее была доброкачественная опухоль в позвоночнике, известная как гемангиома позвонка, которая чаще встречается у людей старше 40 лет.

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Zesch S, et al. PLOS One (2020); © Sculpture Collection, Dresden State Art Collections Печать мастерской, найденная у мужской мумии.

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