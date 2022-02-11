Ученые оправдали чуму: она не истребляла половину Европы

Новое исследование показало, что пандемия чумы в XIV веке не была такой широко распространенной и катастрофической, как считалось ранее.

В народной памяти «Черная смерть» – вторая в истории пандемия чумы, пик которой пришелся на 1346-1353 годы, – была самой разрушительной катастрофой, связанной с болезнями в Европе. Считается, что чума проникла едва ли не в каждый уголок континента, убив от 30 до 50 процентов населения. Эти данные основаны на текстах и ​​документах, написанных государственными или церковными чиновниками и другими грамотными свидетелями.

Но, как и во всех средневековых источниках, географический охват этой документации неравномерен. В то время события в таких странах, как Италия или Англия, описывались очень подробно, тогда как о жизни других, таких как Польша, есть лишь смутные подсказки. Неудивительно, что исследователи работали над исправлением этого дисбаланса и искали другие способы определения степени смертности от Черной смерти.

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В новом исследовании международная группа ученых использовала не самый очевидный подход, чтобы узнать о масштабах человеческих потерь во время пандемии.

Они собрали 1634 образца пыльцы из 261 озера и водно-болотных угодий в 19 европейских странах. Это позволило выяснить масштаб посевов зерновых на разных территориях, что напрямую связано с демографической ситуацией в различных регионах.

Как отмечают исследователи, озера и водно-болотные угодья – прекрасные архивы природы. В них постоянно накапливаются остатки живых организмов, а также почва, камни и пыль. Эти отложения могут отражать сотни или тысячи лет изменений окружающей среды. Мы можем получить доступ к этим архивам, извлекая из них керны и анализируя образцы, через равные промежутки времени, сверху (настоящее) вниз (прошлое).

«Поскольку пыльцевые зерна состоят из прочного полимера и различаются по форме у разных растений, их можно подсчитать и идентифицировать в каждом образце отложений. Эти зерна позволяют реконструировать местный ландшафт и изменения во времени. Они проливают свет на землепользование человека и историю сельского хозяйства», – авторы исследования.

Исследователи сосредоточили свое внимание на периоде между 1250 и 1450 годом, сравнив данные о пыльце за столетие до пандемии и спустя век после нее. Они обнаружили, что действительно есть части Европы, где пандемия очень сильно повлияла не демографию. Так было, например, в южной Швеции, центральной Италии и Греции.

Однако в других регионах, таких как Каталония или Чехия, заметного снижения воздействия человека на ландшафт не наблюдалось. В Польше, Прибалтике и центральной Испании трудоемкое земледелие и вовсе увеличилось. Эти данные опровергают утверждение, что пандемия оказала губительное воздействие на всю Европу.

Поскольку 75-90% европейцев тогда жили в сельской местности, то, как далеко и какими средствами они перемещались в другие регионы, могло повлиять на ход пандемии. Другим важным фактором могли быть схемы торговли зерном, которые помогли бы зараженным крысам распространяться по Европе. Также имели значение погода и климат во время начала пандемии.

На карте показаны различные сценарии демографического воздействия Черной смерти в Европе Фото: Nature Ecology & Evolution 2022

«Наше открытие ошеломляющей региональной изменчивости Черной смерти имеет последствия в изучении прошлого чумы. Это должно помешать нам делать поспешные выводы о распространении и влиянии самой печально известной пандемии в истории», – пишут авторы работы.

Хотя двух одинаковых пандемий не бывает, изучение прошлого может помочь нам понять, где искать собственные уязвимые места и как лучше всего подготовиться к будущим вспышкам разных заболеваний. Однако для этого сперва нам необходимо переоценить прошлые эпидемии со всеми возможными доказательствами, заключают исследователи.