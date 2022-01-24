Ученые раскрыли секрет единственной из известных беременных мумий

В прошлом году археологи впервые представили невероятное открытие: мумифицированный плод в брюшной полости его мумифицированной древнеегипетской матери.

Кем была эта женщина, и как она умерла чуть более 2000 лет назад, до сих пор остается загадкой, но теперь нам известно, каким образом сохранился плод. Согласно новому исследованию ученых из Warsaw Mummy Project, плод сохранился из-за окисления тела женщины по мере ее разложения.

«Плод остался в нетронутой матке и начал, скажем так, "мариноваться". Это не самое эстетичное сравнение, но оно передает идею о том, как это произошло. Кислотность крови у трупов, в том числе в матке, значительно падает, со временем увеличиваются концентрации аммиака и муравьиной кислоты.

Размещение и заполнение тела натроном (солевой смесью, собираемой со дна высохшего озера) значительно ограничивает доступ воздуха и кислорода. Конечным результатом является почти герметически закрытая матка, содержащая плод», – пишут исследователи.