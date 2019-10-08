Ученые расшифровали древнее проклятие из театра Ирода Великого

Свинцовая табличка с древним проклятием была найдена в середине ХХ века в руинах израильского театра Caesarea Maritima, построенного Иродом Великим. До сих пор ученым не удавалось расшифровать запись на ней. Современным археологам удалось сделать это с помощью технологии RTI. Она основана на компьютерном моделировании и фотографиях объекта, сделанных с разных углов освещения для создания улучшенного изображения.

Текст на табличке написан на греческом языке и содержит 110 строк. Ученые определили, что автор текста призывает многочисленных демонов нанести вред танцовщице по имени Манна, которая, вероятно, выступала в Caesarea Maritima.

Человек, проклинающий Манну пишет: «Cвяжите ей ноги и помешайте танцу Манны. Закройте ее глаза, сделайте вялыми руки и ноги во время танца в театре». Автор призывает к помощи богов, включая древнеегипетского Тота, а также «демонов неба, воздуха, земли, подземного мира, моря и рек», чтобы они причинили вред танцовщице.

Артисты в Византии той эпохи делились на враждующие фракции. Их противоборство иногда даже приводило к публичным беспорядкам. Вероятно, автор проклятий и Манна как раз относились к двум конкурирующим фракциям.

Профессор римской истории в Университете Вероны Аттилио Мастроцинк говорит, что между фракциями регулярно проводились соревнования и Манна, очевидно, была известной артисткой, которая, судя по всему, претендовала на главный приз в конкурсе.

Официальной религией Византийской империи было христианство, однако это не остановило распространение табличек с проклятиями.

«Эта табличка, вместе со многими другими, сделанными в конце имперского периода и в раннем средневековье, подтверждает, что христианизация Римской империи не остановила вредных магических искусств… наоборот, они все более распространялись и становились все более изощренными», – заключает Мастроцинк.