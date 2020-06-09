Ученые составили подробную карту древнеримского города с помощью георадара

Международная группа исследователей с помощью технологии радиолокационного сканирования нанесла на карту весь древний город, ушедший со временем под землю и известный как Фалерии Нови. Город растянулся на 30,5 гектарах в 50 км к северу от итальянской столицы.

Недавние усовершенствования технологии георадара позволили ученым провести широкомасштабные исследования археологических памятников, которые дополняют более подробные наблюдения, достигнутые путем проведения традиционных раскопок.

Считается, что город был основан в 241 г. до н.э. после подавленного римлянами восстания этрусков. Племя было вынуждено покинуть располагавшийся неподалеку город Фалерии и обосновалось в Фалерии Нови на соседней равнине.

Это место уже становилось предметом многочисленных археологических раскопок, однако новое исследование позволило выявить ряд структур в черте города, которые ранее не были обнаружены учеными. Так, к западу от южных ворот города были найдены храм с колоннами, впечатляющий банный комплекс и здание рынка.

Хотя эти здания не являются чем-то необычным для того времени, исследователи отмечают тщательно продуманную их планировку, особенно с учетом размеров города.