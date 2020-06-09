Ученые составили подробную карту древнеримского города с помощью георадара

Международная группа исследователей с помощью технологии радиолокационного сканирования нанесла на карту весь древний город, ушедший со временем под землю и известный как Фалерии Нови. Город растянулся на 30,5 гектарах в 50 км к северу от итальянской столицы.
Недавние усовершенствования технологии георадара позволили ученым провести широкомасштабные исследования археологических памятников, которые дополняют более подробные наблюдения, достигнутые путем проведения традиционных раскопок.
Считается, что город был основан в 241 г. до н.э. после подавленного римлянами восстания этрусков. Племя было вынуждено покинуть располагавшийся неподалеку город Фалерии и обосновалось в Фалерии Нови на соседней равнине.
Это место уже становилось предметом многочисленных археологических раскопок, однако новое исследование позволило выявить ряд структур в черте города, которые ранее не были обнаружены учеными. Так, к западу от южных ворот города были найдены храм с колоннами, впечатляющий банный комплекс и здание рынка.
Хотя эти здания не являются чем-то необычным для того времени, исследователи отмечают тщательно продуманную их планировку, особенно с учетом размеров города.
Радарная картография помогла выявить очертания обширного корпуса длиной 90 и шириной 40 метров, ограниченного с трех сторон крытыми проходами с центральными колоннами, расположенными к востоку от северных ворот. Исследователи полагают, что корпус был когда-то огромной достопримечательностью, привлекающей к себе прохожих.
На юге, прямо внутри городских стен, команда рассмотрела большое прямоугольное здание рядом с банями. Подробные наблюдения показали, что здание было соединено сетью труб с городским акведуком, и что эти трубы проходили под городскими кварталами, а не через улицы, как следовало ожидать. Здание, вероятно, было огромным открытым бассейном, известным как natatio.
Исследование показало, что в определенный момент город стал жертвой разграбления, в результате которого были разрушены многие здания (у некоторыз из них отсутствуют стены).
Фалерии славились тонкими льняными тканями, прекрасной породой быков и производством особого сорта колбас (venter Faliscus).
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