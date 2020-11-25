Ученые в деталях отсканировали детскую мумию с женским портретом. Что они обнаружили?

Хотя на портрете мумии № 4 изображена взрослая женщина, небольшой размер мумии говорит об обратном — и сканирование подтвердило, что это ребенок, причем настолько молодой, что ни один из постоянных зубов у него еще не прорезался. Согласно исследованию, размер тела девочки составлял 937 миллиметров от макушки черепа до подошв ног, а обертывания добавили мумии еще 50 мм.

Исследователи также обнаружили в мумии 36 игольчатых структур — 11 были помещены вокруг головы и шеи, 20 возле ступней и пять на торсе. Рентгеновская дифракция определила, что это были современные металлические проволоки или булавки, которые могли быть добавлены для стабилизации артефакта примерно в прошлом веке.

Одна из неожиданных находок — это неравномерный слой осадка в обертке мумии, возможно, грязь, которую использовали для закрепления бинтов мумии, предполагают историки. Еще одним загадочным открытием стал небольшой овальный объект длиной всего около 7 мм, который исследователи обнаружили на брюшной полости мумии. Рентгеновская дифракция показала, что он сделан из кальцита — но что это могло бы быть?

Одно из предположений заключается в том, что это мог быть амулет, который положили девочке, когда тело ребенка было повреждено во время мумификации, сказал Сток. После такого несчастного случая будущей мумии клали «с собой» амулет в форме скарабея на поврежденную часть тела, чтобы защитить человека в загробной жизни. Обнаруженная «капля» кальцита была примерно подходящего размера и находилась в нужном положении, чтобы ее можно было принять за амулет. Однако разрешение компьютерной томографии было недостаточно высоким, чтобы показать резные детали на объекте, поэтому невозможно точно сказать, что это могло быть, добавляют ученые.

Исследование было опубликовано в журнале Journal of the Royal Society Interface.

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