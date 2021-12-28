Ученые виртуально «раздели» мумию фараона Аменхотепа I

Все мумии фараонов, найденные в XIX и XX веках, были освобождены от погребальных одеяний и хорошо изучены. Исключением является только мумия фараона Аменхотепа I, и дело вовсе не в мифическом проклятье или других суевериях. Его мумия завернута идеально и украшена цветочными гирляндами; его лицо и шея покрыты изящной реалистичной маской с разноцветными камнями. Снимая эти слои, можно повредить и их, и мумифицированное тело.

На помощь пришли современные технологии: использовав трехмерное сканирование, специалисты «развернули упаковку» и посмотрели, что скрывается под ней.