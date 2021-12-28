Ученые виртуально «раздели» мумию фараона Аменхотепа I

Все мумии фараонов, найденные в XIX и XX веках, были освобождены от погребальных одеяний и хорошо изучены. Исключением является только мумия фараона Аменхотепа I, и дело вовсе не в мифическом проклятье или других суевериях. Его мумия завернута идеально и украшена цветочными гирляндами; его лицо и шея покрыты изящной реалистичной маской с разноцветными камнями. Снимая эти слои, можно повредить и их, и мумифицированное тело.
На помощь пришли современные технологии: использовав трехмерное сканирование, специалисты «развернули упаковку» и посмотрели, что скрывается под ней.
Мумия Аменхотепа I была обнаружена в 1881 году среди других перезахороненных королевских мумий на археологическом участке Дейр-эль-Бахари на юге Египта. Второй фараон 18-й династии Египта, он правил примерно с 1525 по 1504 годы до нашей эры. Это время считается золотым веком Египта: страна была процветающей и безопасной. Спустя через четыре столетия после мумификации и захоронения Аменхотепа I, в XI веке до нашей эры, мумия была перезахоронена. К тому времени многие могилы фараонов подверглись разграблению, и во времена 21-й династии священники пытались исправить ущерб.
«Разворачивая» мумию в цифровом виде, ученые снимали с нее виртуальные слои: маску и бинты. Это позволило рассмотреть тело со всеми подробностями. Аменхотеп I умер в возрасте около 35 лет. Его рост составлял примерно 169 см, он был обрезан и имел хорошие зубы. Его внутренности были удалены, за исключением мозга и сердца.
Он был погребен с 30 амулетами и уникальным золотым поясом. Внешне он напоминал своего отца, фараона Яхмоса I: у него был узкий подбородок, маленький узкий нос, вьющиеся волосы и слегка выступающие верхние зубы.
Никаких признаков болезней или ранений, объясняющих смерть в столь раннем возрасте, найдено не было. Однако тело было частично изувечено, уже посмертно: вероятно, это сделали расхитители гробниц. Сахар Салим и ее соавтор, египтолог доктор Захи Хавасс, ранее предполагали, что главным намерением реставраторов XI века до нашей эры было повторное использование королевского погребального инвентаря для более поздних фараонов. Новое исследование опровергает эту теорию.
Хавасс и Салим изучили более 40 мумий Нового царства в рамках проекта министерства древностей Египта, который был запущен в 2005 году. Двадцать две мумии фараонов, включая Аменхотепа I, были переданы в новый музей в Каире.
Посмотрите, как проходил парад мумий в Египте.