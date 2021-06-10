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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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«Дикая природа России»
История

Ученые «воссоединили» двух викингов после смерти

Анастасия Баринова
10 июня 2021
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Фото: Nationalmuseet
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Фото: Nationalmuseet
Исследователи установили генетическую связь между останками, найденными в разных местах.

В 2008 году археологи обнаружили останки 20-летнего юноши ростом 180 см с тяжелыми травмами: на его черепе видны следы как минимум девяти повреждений, нанесенных мечом или другим острым предметом, а на скелете сохранились раны от нескольких ударов копья. Он был похоронен недалеко от Оксфорда в братской могиле. 

Ранее, в 2005 году, вблизи города Оттеруп в центральной части Дании, были найдены останки 50-летнего мужчины. При жизни он имел стертые зубы, страдал артритом и воспалением костей, вызванных туберкулезом; его рост составлял 182 сантиметра. Ученые предположили, что он был местным фермером: об этом говорит его диета. Но он несколько раз принимал участие в набегах: на его теле было множество старых ран, в том числе одна очень серьезная. Повреждение на левой стороне таза, вызванное ударом меча, не зажило до конца и могло стать причиной его смерти.

В эпоху викингов, с 793 по 1066 годы, эти воины осуществляли крупномасштабные набеги, колонизацию, завоевание и торговлю по всей Европе. В Шотландию и Англию они вторглись в конце VIII века. Младший из двух мужчин мог быть убит во время такого набега, либо же он, вместе с 35 другими лежащими в той же могиле, стал жертвой указа английского короля Этельреда Второго, который в 1002 году отдал распоряжение об убийстве всех датчан в Англии.

Составляя генетическое картирование всех останков эпохи викингов, специалисты вносят данные в общую базу. Благодаря этому удалось установить родственную связь 2-й степени между покойными, похороненными на расстоянии 900 километров друг от друга и разделенными Северным морем. По словам генетика из Копенгагенского университета Эске Виллерслева (Eske Willerslev), они либо единоутробные братья, либо племянник и дядя.

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Nationalmuseet

Оба родственника «воссоединились» в Национальном музее Дании: их останки войдут в экспозицию выставки, посвященной истории викингов, которая откроется 26 июня. Узнайте, как 13-летний мальчик нашел клад викингов.

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