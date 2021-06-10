Ученые «воссоединили» двух викингов после смерти

В 2008 году археологи обнаружили останки 20-летнего юноши ростом 180 см с тяжелыми травмами: на его черепе видны следы как минимум девяти повреждений, нанесенных мечом или другим острым предметом, а на скелете сохранились раны от нескольких ударов копья. Он был похоронен недалеко от Оксфорда в братской могиле.

Ранее, в 2005 году, вблизи города Оттеруп в центральной части Дании, были найдены останки 50-летнего мужчины. При жизни он имел стертые зубы, страдал артритом и воспалением костей, вызванных туберкулезом; его рост составлял 182 сантиметра. Ученые предположили, что он был местным фермером: об этом говорит его диета. Но он несколько раз принимал участие в набегах: на его теле было множество старых ран, в том числе одна очень серьезная. Повреждение на левой стороне таза, вызванное ударом меча, не зажило до конца и могло стать причиной его смерти.