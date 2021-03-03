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История

Ученым удалось прочитать запечатанное письмо, датируемое XVII веком

National Geographic Россия
03 марта 2021
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Фото: Unlocking History Research Group archive
Для этого понадобились стоматологические рентгеновские сканеры.

Международная группа исследователей прочитала неоткрытое письмо из Европы эпохи Возрождения, не сломав его печати и не повредив послание каким-либо иным образом.

Письмо датируется 31 июля 1697 года. В нем содержится послание Жака Сеннака своему двоюродному брату Пьеру Ле Перу, французскому купцу, проживавшему в Гааге, с просьбой получить заверенную копию извещения о смерти некоего Даниэля Ле Пера. В центре письма виден водяной знак с изображением птицы.

Прочитать письмо удалось с помощью высокочувствительного рентгеновского микротомографического сканера, разработанного в стоматологических исследовательских лабораториях Лондонского университета королевы Марии.

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Отправители этих писем закрывали их, используя «почтовый замок» — сложный способ складывания бумаги, которая становилась и письмом, и конвертом одновременно. Такая практика использовалась до введения в обиход современных конвертов. 

До сих пор такие письма можно было изучить и прочитать, только разрезав их, что приводило к повреждению исторических документов. Сканер помог решить эту проблему.

«Мы смогли использовать наши сканеры для рентгенографии. Технология сканирования аналогична медицинским компьютерным томографам, но использует гораздо более интенсивные рентгеновские лучи, которые позволяют нам увидеть мельчайшие следы металла в чернилах, использованных для написания этих букв», — Дэвид Миллс, соавтор исследования.

После сканирования писем с помощью рентгеновской микротомографии исследователи применили к сканированным изображениям вычислительные алгоритмы. С их помощью удалось идентифицировать и разделить различные слои сложенного письма — и виртуально развернуть его.

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Unlocking History Research Group archive Сундук с не дошедшими до адресатов письмами

Письмо, оказавшееся в руках ученых, было частью коллекции из 2600 писем, которые по различным причинам не были доставлены до адресатов в XVII веке. Сундук с такими письмами был подарен голландскому почтовому музею в Гааге супругами Симоном и Мари де Бриенн, стоявшими в центре европейских коммуникационных сетей того времени.

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