Ученым удалось прочитать запечатанное письмо, датируемое XVII веком

Международная группа исследователей прочитала неоткрытое письмо из Европы эпохи Возрождения, не сломав его печати и не повредив послание каким-либо иным образом.
Письмо датируется 31 июля 1697 года. В нем содержится послание Жака Сеннака своему двоюродному брату Пьеру Ле Перу, французскому купцу, проживавшему в Гааге, с просьбой получить заверенную копию извещения о смерти некоего Даниэля Ле Пера. В центре письма виден водяной знак с изображением птицы.
Прочитать письмо удалось с помощью высокочувствительного рентгеновского микротомографического сканера, разработанного в стоматологических исследовательских лабораториях Лондонского университета королевы Марии.
Отправители этих писем закрывали их, используя «почтовый замок» — сложный способ складывания бумаги, которая становилась и письмом, и конвертом одновременно. Такая практика использовалась до введения в обиход современных конвертов.
До сих пор такие письма можно было изучить и прочитать, только разрезав их, что приводило к повреждению исторических документов. Сканер помог решить эту проблему.
После сканирования писем с помощью рентгеновской микротомографии исследователи применили к сканированным изображениям вычислительные алгоритмы. С их помощью удалось идентифицировать и разделить различные слои сложенного письма — и виртуально развернуть его.
Письмо, оказавшееся в руках ученых, было частью коллекции из 2600 писем, которые по различным причинам не были доставлены до адресатов в XVII веке. Сундук с такими письмами был подарен голландскому почтовому музею в Гааге супругами Симоном и Мари де Бриенн, стоявшими в центре европейских коммуникационных сетей того времени.