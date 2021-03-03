Ученым удалось прочитать запечатанное письмо, датируемое XVII веком

Отправители этих писем закрывали их, используя «почтовый замок» — сложный способ складывания бумаги, которая становилась и письмом, и конвертом одновременно. Такая практика использовалась до введения в обиход современных конвертов.

До сих пор такие письма можно было изучить и прочитать, только разрезав их, что приводило к повреждению исторических документов. Сканер помог решить эту проблему.