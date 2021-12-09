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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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История

Украшения по моде времен Нефертити и другие находки археологов на Кипре

Анастасия Баринова
09 декабря 2021
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Фото: Peter Fischer, Teresa Bürge/University of Gothenburg
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Фото: Peter Fischer, Teresa Bürge/University of Gothenburg
В общей сложности археологи обнаружили в гробницах более 500 погребальных принадлежностей.

Археологи из Гетеборгского университета на протяжении нескольких лет ведут раскопки на Кипре, в древнем городе Хала Султан Текке. Недавно они рассказали о результатах сезона-2018. В центре исследования были погребальные камеры пяти человек. Сотни роскошных погребальных принадлежностей, драгоценности и керамика со всего Средиземноморья были уложены слоями над захоронениями, и это позволяет предположить, что погребальные камеры использовались на протяжении нескольких поколений.

«Похоже, что это семейные гробницы правящей элиты города. Например, мы нашли скелет пятилетнего малыша с золотым ожерельем, золотыми серьгами и золотой диадемой. Вероятно, это был ребенок из влиятельной и богатой семьи», – Питер Фишер, руководитель раскопок.

Среди других интересных открытий – керамическое изделие в форме быка. В одно из отверстий заливалось вино, а другое предназначалось для того, чтобы пить этот напиток. На основании этой находки ученые делают вывод, что в гробницах проводились поминальные ритуалы. А красный сердолик из Индии, голубой лазурит из Афганистана и балтийский янтарь говорят об обширных торговых связях людей, живших на Кипре в бронзовом веке.

О контактах в Древним Египтом свидетельствуют останки рыбы, импортированной из долины Нила, амулеты-скарабеи, отнесенные к 1350 г. до н.э, и украшения, в том числе инкрустированный драгоценными камнями кулон в виде цветка лотоса, похожий на тот, что носила царица Древнего Египта Нефертити.

Особенный интерес представляет цилиндрическая печать из гематита с клинописью времен Месопотамии. После расшифровки археологи увидели упоминание трех имен. 

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Peter Fischer, Teresa Bürge/University of Gothenburg

Одно из них – Амурру: бог, которому поклонялись в Месопотамии. Два других имени – короли, правившие в XVIII веке до нашей эры в Месопотамии. Их упоминания попадались ученым на других глиняных табличках. Печать использовалась по меньшей мере за 300 лет до того, как попала на Кипр, а здесь ее резьба была обновлена: древний мастер прочертил линии поверх имеющихся.

«Мы пытаемся понять, почему печать оказалась на Кипре, более чем в 1000 километров от того места, где она была сделана».

Анализ керамики из гробниц показал стили, относящиеся к разным историческим периодам, и это помогло датировать находки. Теперь специалистам предстоит проанализировать ДНК покойных: так можно понять, связаны ли они друг с другом родством, либо же прибыли из других стран, что не кажется невероятным, учитывая обширные торговые сети Кипра.

Посмотрите на древнюю печать с орнаментом, найденную в Израиле.

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