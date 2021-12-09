Украшения по моде времен Нефертити и другие находки археологов на Кипре

Археологи из Гетеборгского университета на протяжении нескольких лет ведут раскопки на Кипре, в древнем городе Хала Султан Текке. Недавно они рассказали о результатах сезона-2018. В центре исследования были погребальные камеры пяти человек. Сотни роскошных погребальных принадлежностей, драгоценности и керамика со всего Средиземноморья были уложены слоями над захоронениями, и это позволяет предположить, что погребальные камеры использовались на протяжении нескольких поколений.
Среди других интересных открытий – керамическое изделие в форме быка. В одно из отверстий заливалось вино, а другое предназначалось для того, чтобы пить этот напиток. На основании этой находки ученые делают вывод, что в гробницах проводились поминальные ритуалы. А красный сердолик из Индии, голубой лазурит из Афганистана и балтийский янтарь говорят об обширных торговых связях людей, живших на Кипре в бронзовом веке.
О контактах в Древним Египтом свидетельствуют останки рыбы, импортированной из долины Нила, амулеты-скарабеи, отнесенные к 1350 г. до н.э, и украшения, в том числе инкрустированный драгоценными камнями кулон в виде цветка лотоса, похожий на тот, что носила царица Древнего Египта Нефертити.
Особенный интерес представляет цилиндрическая печать из гематита с клинописью времен Месопотамии. После расшифровки археологи увидели упоминание трех имен.
Одно из них – Амурру: бог, которому поклонялись в Месопотамии. Два других имени – короли, правившие в XVIII веке до нашей эры в Месопотамии. Их упоминания попадались ученым на других глиняных табличках. Печать использовалась по меньшей мере за 300 лет до того, как попала на Кипр, а здесь ее резьба была обновлена: древний мастер прочертил линии поверх имеющихся.
Анализ керамики из гробниц показал стили, относящиеся к разным историческим периодам, и это помогло датировать находки. Теперь специалистам предстоит проанализировать ДНК покойных: так можно понять, связаны ли они друг с другом родством, либо же прибыли из других стран, что не кажется невероятным, учитывая обширные торговые сети Кипра.
Посмотрите на древнюю печать с орнаментом, найденную в Израиле.