Украшения по моде времен Нефертити и другие находки археологов на Кипре

Среди других интересных открытий – керамическое изделие в форме быка. В одно из отверстий заливалось вино, а другое предназначалось для того, чтобы пить этот напиток. На основании этой находки ученые делают вывод, что в гробницах проводились поминальные ритуалы. А красный сердолик из Индии, голубой лазурит из Афганистана и балтийский янтарь говорят об обширных торговых связях людей, живших на Кипре в бронзовом веке.

О контактах в Древним Египтом свидетельствуют останки рыбы, импортированной из долины Нила, амулеты-скарабеи, отнесенные к 1350 г. до н.э, и украшения, в том числе инкрустированный драгоценными камнями кулон в виде цветка лотоса, похожий на тот, что носила царица Древнего Египта Нефертити.

Особенный интерес представляет цилиндрическая печать из гематита с клинописью времен Месопотамии. После расшифровки археологи увидели упоминание трех имен.