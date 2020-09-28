Улицу и дома римского времени обнаружили в античном портовом городе в Крыму

Жилые постройки были найдены при исследованиях территории древнего города, сохранившейся на суше.
«В этом сезоне экспедиция получилась непродолжительной, но насыщенной. Основные цели работ по-прежнему были связаны с изучением затонувших районов Акры. В частности, предполагалось, что мы продолжим подводные археологические раскопки на участке античного жилого дома III века до н.э. Мы планировали также провести стратиграфический раскоп на наземной части города для выяснения характера и хронологии культурных напластований, и тем ценнее первые результаты. Они дают надежду, что сохранившаяся на суше городская территория обширнее, чем мы думали изначально. Создана хорошая перспектива для работ в следующем сезоне» – сказал начальник экспедиции ИИМК РАН, специалист по подводной археологии Сергей Соловьев.
Исследования в Акре на протяжении 10 лет ведутся совместно с Государственным Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований, а с 2020 года к ним также присоединился Севастопольский государственный университет.
Небольшой портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом), основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея – крупнейших городов Боспорского государства (в древности оно занимало Керченский и Таманский полуострова, Восточное Приазовье и дельту Дона). Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV в.
Территория античного города площадью около 3,5 га в настоящее время почти полностью скрыта водами Черного моря, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке между морем и озером Яныш.