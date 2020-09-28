Улицу и дома римского времени обнаружили в античном портовом городе в Крыму

Исследования в Акре на протяжении 10 лет ведутся совместно с Государственным Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований, а с 2020 года к ним также присоединился Севастопольский государственный университет.

Небольшой портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом), основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея – крупнейших городов Боспорского государства (в древности оно занимало Керченский и Таманский полуострова, Восточное Приазовье и дельту Дона). Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV в.