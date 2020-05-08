Уникальное наследие: фронтовые негативы Валерия Фаминского

Летом 2016 года, после моего переезда из Киева в Москву, я случайно увидел объявление о продаже фронтовых негативов Валерия Фаминского. Тема войны мне была близка, и как фотограф я работал над ней уже несколько лет. Тогда никто не знал, кто такой Валерий Фаминский, и в интернете не было ни одной ссылки.

Я встретился с продавцом и увидел, что все негативы были сложены классическим советским способом архивации: каждый негатив был порезан по одному, замотан в бумажку, на которой была подпись, и к каждому негативу прилагался небольшой контрольный отпечаток. То есть сразу было видно, что человек понимал, что и как он сохранял. Когда я присмотрелся к снимкам, то понял, что нигде их не видел: ни в учебниках, ни в книгах, ни на выставках в музеях. И тогда я купил этот архив, потратив на него все, что у меня тогда было и что я планировал потратить на свои проекты. Так мы и открыли Валерия Фаминского миру.

Валерий Фаминский попал на фронт только в 1943 году от Военно-Медицинского музея, так как до этого его не брали из-за плохого зрения. Куда бы он не писал с просьбой отправить его на фронт как военного фотокорреспондента, ему отвечали, что на фронте не нужен «слепой» фотограф. Но оказалось, что этот «слепой» фотограф оставил уникальное наследие. Валерий Фаминский прошёл всю войну, был на 7 фронтах, он награжден Орденом Красной звезды и Орденом Отечественной войны II степени. По снимкам Валерия Фаминского видно, что ему были интересны судьбы людей, страдавших от войны по обе стороны баррикад. Его фотографии очень гуманистичные.