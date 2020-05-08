Уникальное наследие: фронтовые негативы Валерия Фаминского
Летом 2016 года, после моего переезда из Киева в Москву, я случайно увидел объявление о продаже фронтовых негативов Валерия Фаминского. Тема войны мне была близка, и как фотограф я работал над ней уже несколько лет. Тогда никто не знал, кто такой Валерий Фаминский, и в интернете не было ни одной ссылки.
Я встретился с продавцом и увидел, что все негативы были сложены классическим советским способом архивации: каждый негатив был порезан по одному, замотан в бумажку, на которой была подпись, и к каждому негативу прилагался небольшой контрольный отпечаток. То есть сразу было видно, что человек понимал, что и как он сохранял. Когда я присмотрелся к снимкам, то понял, что нигде их не видел: ни в учебниках, ни в книгах, ни на выставках в музеях. И тогда я купил этот архив, потратив на него все, что у меня тогда было и что я планировал потратить на свои проекты. Так мы и открыли Валерия Фаминского миру.
Валерий Фаминский попал на фронт только в 1943 году от Военно-Медицинского музея, так как до этого его не брали из-за плохого зрения. Куда бы он не писал с просьбой отправить его на фронт как военного фотокорреспондента, ему отвечали, что на фронте не нужен «слепой» фотограф. Но оказалось, что этот «слепой» фотограф оставил уникальное наследие. Валерий Фаминский прошёл всю войну, был на 7 фронтах, он награжден Орденом Красной звезды и Орденом Отечественной войны II степени. По снимкам Валерия Фаминского видно, что ему были интересны судьбы людей, страдавших от войны по обе стороны баррикад. Его фотографии очень гуманистичные.
Сперва мы сделали публикацию неизвестных негативов Валерия Фаминского в Америке в газете The New York Times, после этого — у нас. Архив Фаминского разлетелся по всему миру. А после нашлась родная внучка фотографа, которая сказала, что дедушка всегда мечтал издать книгу, но не успел. На тот момент денег на книгу у меня уже не было, однако, увидев отклик обычных людей на эти снимки, я решил запустить краудфандинг. Дизайн книги согласился делать Константин Еременко. Все, кто подключался к этому проекту после — Андрей Поликанов (редактор), Ирина Чмырёва (текст), Агата Чачко (принт-менеджер) и другие —участвовали бесплатно, за идею создать книгу Фаминского.
Так появилась книга «V.1945», которую моментально раскупили, и сейчас мы выпускаем второй тираж. А после презентации книги в Берлине немецкие издатели решили издать книгу Фаминского на немецком. Потом мы сделали также две выставки Фаминского в Берлине.
Открытие архива Валерия Фаминского стало одним из самых больших документальных открытий за последние годы, и сегодня имя Фаминского навсегда вписано в историю военной фотографии и он стоит наряду с великими фотографии как Евгений Халдей и Роберт Капа.
Артур Бондарь — фотограф, издатель, коллекционер. Родился в Кривом Роге, Украина. Имеет высшее образование в области английской филологии. Изучал документальную фотографию и права человека в университете Нью-Йорка / NYU Tisch School of the Arts. Победитель Фонда Документальной Фотографии США в 2013, обладатель стипендии Magnum Foundation по правам человека в 2012, Гранта National Geographic в 2011 и победитель «Фотограф года 2012» в Украине. Номинирован на премии the Foam Paul Huf Award и the Prix Pictet Award в 2016. Автор семи книг, таких как — «Тени звезды Полынь», «Подписи Войны», «Баррикада», «Валерий Фаминский V.1945», «Грань» и др. В настоящее время живёт в Москве и продолжает работу над персональными проектами на тему истории, тяжёлого наследия, частной и коллективной памяти.