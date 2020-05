Уникальное наследие: фронтовые негативы Валерия Фаминского

Артур Бондарь — фотограф, издатель, коллекционер. Родился в Кривом Роге, Украина. Имеет высшее образование в области английской филологии. Изучал документальную фотографию и права человека в университете Нью-Йорка / NYU Tisch School of the Arts. Победитель Фонда Документальной Фотографии США в 2013, обладатель стипендии Magnum Foundation по правам человека в 2012, Гранта National Geographic в 2011 и победитель «Фотограф года 2012» в Украине. Номинирован на премии the Foam Paul Huf Award и the Prix Pictet Award в 2016. Автор семи книг, таких как — «Тени звезды Полынь», «Подписи Войны», «Баррикада», «Валерий Фаминский V.1945», «Грань» и др. В настоящее время живёт в Москве и продолжает работу над персональными проектами на тему истории, тяжёлого наследия, частной и коллективной памяти.