Уникальную монету, отчеканенную в честь убийства Юлия Цезаря, продадут на аукционе

Монета, выпущенная вскоре после убийства римского императора Гая Юлия Цезаря, выставлена на Лондонский аукцион, который состоится 29 октября. До сих пор она находилась в частной коллекции в Европе. Стартовая цена лота составляет 650 000 долларов, однако эксперты ожидают, что монета будет продана в 10 раз дороже.

Редчайшая монета, посвященная смерти римского диктатора, была отлита через два года после его убийства, в 42 году до нашей эры. На лицевой стороне монеты изображен портрет одного из главных заговорщиков и организаторов убийства — Марка Юния Брута, а на обратной — два кинжала и надпись EID MAR — сокращение от «мартовские иды», день, когда и был убит великий римский полководец (в римском календаре этот день приходился на 15 марта).

Кроме того, на монете изображена так называемая «шапка свободы». По словам Марка Зальцберга, председателя Numismatic Guaranty Corporation (NGC), международной службы сертификации монет, она символизирует мотивы убийства. При жизни Брута монеты служили чем-то вроде средства пропаганды. Так он и его сторонники отметили освобождение государства от диктатуры, достигнутое, по их мнению, путем ликвидации тирана.