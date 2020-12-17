Найдена утерянная реликвия из пирамиды Хеопса

В 1872 году инженер Уэйнман Диксон обнаружил внутри «Камеры царицы» в пирамиде Хеопса гранитный шар, бронзовый крючок и фрагмент кедрового дерева. Эти находки стали известны как «реликвии Диксона». Сегодня две из них хранятся в Британском музее, а кусок кедра считался утерянным более 70 лет.

В 2001 году была найдена запись о том, что фрагмент кедра был подарен Абердинскому университету в Шотландии, однако тогда артефакт отыскать не удалось.

Однако в конце прошлого года помощник куратора музея университета Абир Эладани, которая родилась в Египте и работала археологом на родине, наткнулась на жестяную коробку из-под сигар, в которой лежал потерянный артефакт.