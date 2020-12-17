Найдена утерянная реликвия из пирамиды Хеопса

В 1872 году инженер Уэйнман Диксон обнаружил внутри «Камеры царицы» в пирамиде Хеопса гранитный шар, бронзовый крючок и фрагмент кедрового дерева. Эти находки стали известны как «реликвии Диксона». Сегодня две из них хранятся в Британском музее, а кусок кедра считался утерянным более 70 лет.
В 2001 году была найдена запись о том, что фрагмент кедра был подарен Абердинскому университету в Шотландии, однако тогда артефакт отыскать не удалось.
Однако в конце прошлого года помощник куратора музея университета Абир Эладани, которая родилась в Египте и работала археологом на родине, наткнулась на жестяную коробку из-под сигар, в которой лежал потерянный артефакт.
Фрагмент, который изначально имел длину около 13 сантиметров, теперь состоял из пяти кусков. Идентифицировать артефакт сразу не удалось из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, однако теперь ученые подтвердили, что фрагменты являются частью «реликвий Диксона».
Результаты радиоуглеродного датирования показали, что древесина относится к периоду между 3341 и 3094 годами до нашей эры, задолго до строительства пирамиды. Это подтверждает теорию, что предметы были оставлены в пирамиде строителями, а не более поздними исследователями.
Нил Кертис, глава музеев и специальных коллекций Университета Абердина, назвал результаты углеродного датирования «откровением».
«Это открытие, безусловно, возродит интерес к реликвиям Диксона и к тому, как они могут пролить свет на Великую пирамиду», — добавил он.
Архитектором Великой пирамиды считается Хемиун, визирь и племянник Хеопса. Предполагается, что строительство, продолжавшееся двадцать лет (время правления Хеопса), закончилось около 2540 года до нашей эры.
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