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История

Найдена утерянная реликвия из пирамиды Хеопса

National Geographic Россия
17 декабря 2020
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Фото: University of Aberdeen
Пропажу обнаружили в жестяном хьюмидоре в Шотландии. Возможно, не самое удачное место для хранения артефактов.

В 1872 году инженер Уэйнман Диксон обнаружил внутри «Камеры царицы» в пирамиде Хеопса гранитный шар, бронзовый крючок и фрагмент кедрового дерева. Эти находки стали известны как «реликвии Диксона». Сегодня две из них хранятся в Британском музее, а кусок кедра считался утерянным более 70 лет.

В 2001 году была найдена запись о том, что фрагмент кедра был подарен Абердинскому университету в Шотландии, однако тогда артефакт отыскать не удалось.

Однако в конце прошлого года помощник куратора музея университета Абир Эладани, которая родилась в Египте и работала археологом на родине, наткнулась на жестяную коробку из-под сигар, в которой лежал потерянный артефакт.

Фрагмент, который изначально имел длину около 13 сантиметров, теперь состоял из пяти кусков. Идентифицировать артефакт сразу не удалось из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, однако теперь ученые подтвердили, что фрагменты являются частью «реликвий Диксона». 

«Это было похоже на поиск иголки в стоге сена. Я археолог и работала на раскопках в Египте, но никогда не могла представить, что именно здесь, на северо-востоке Шотландии, я найду что-то настолько важное для наследия моей страны», — Абир Эладани.

Результаты радиоуглеродного датирования показали, что древесина относится к периоду между 3341 и 3094 годами до нашей эры, задолго до строительства пирамиды. Это подтверждает теорию, что предметы были оставлены в пирамиде строителями, а не более поздними исследователями.

Нил Кертис, глава музеев и специальных коллекций Университета Абердина, назвал результаты углеродного датирования «откровением».

«Это открытие, безусловно, возродит интерес к реликвиям Диксона и к тому, как они могут пролить свет на Великую пирамиду», — добавил он.

Архитектором Великой пирамиды считается Хемиун, визирь и племянник Хеопса. Предполагается, что строительство, продолжавшееся двадцать лет (время правления Хеопса), закончилось около 2540 года до нашей эры.

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