Утерянные свитки Шапиры, считавшиеся подделкой, оказались древнейшим библейским артефактом

Свиток Шапиры, древний манускрипт, впервые обнаруженный в 1883 году и признанный фальшивкой, на самом деле является старейшим известным библейским письмом, утверждает американо-израильский ученый Идан Дершовиц из Постдамского университета.

Торговец древностями из Иерусалима Моисей Вильгельм Шапира в конце XIX века рассказал миру об обнаружении 15 кожаных фрагментов рукописи, которые, по его словам, были найдены в пещере недалеко от Мертвого моря.

Палеоивритское письмо на рукописях было почти неразборчивым, поскольку они были покрыты смолоподобным веществом, но Шапира утверждал, что это была оригинальная книга Второзакония — возможно, даже копия, принадлежавшая Моисею.

В итоге рукописи были проданы Британскому музею за миллион фунтов стерлингов. Их выставили на всеобщее обозрение, что привело к огромному ажиотажу – посмотреть на древние тексты пришло огромное количество людей, включая тогдашнего премьер-министра Уильяма Гладстона. Но через некоторое время французский археолог Шарль Симон Клермон-Ганнон осмотрел рукописи и признал их фальшивыми.