Утерянные свитки Шапиры, считавшиеся подделкой, оказались древнейшим библейским артефактом
Свиток Шапиры, древний манускрипт, впервые обнаруженный в 1883 году и признанный фальшивкой, на самом деле является старейшим известным библейским письмом, утверждает американо-израильский ученый Идан Дершовиц из Постдамского университета.
Торговец древностями из Иерусалима Моисей Вильгельм Шапира в конце XIX века рассказал миру об обнаружении 15 кожаных фрагментов рукописи, которые, по его словам, были найдены в пещере недалеко от Мертвого моря.
Палеоивритское письмо на рукописях было почти неразборчивым, поскольку они были покрыты смолоподобным веществом, но Шапира утверждал, что это была оригинальная книга Второзакония — возможно, даже копия, принадлежавшая Моисею.
В итоге рукописи были проданы Британскому музею за миллион фунтов стерлингов. Их выставили на всеобщее обозрение, что привело к огромному ажиотажу – посмотреть на древние тексты пришло огромное количество людей, включая тогдашнего премьер-министра Уильяма Гладстона. Но через некоторое время французский археолог Шарль Симон Клермон-Ганнон осмотрел рукописи и признал их фальшивыми.
По версии Клермона-Ганнона, Шапира использовал синагогальные кожаные свитки, которым было не более 300 лет, и затем обрезал нижний край свитков, обработав их химическими реактивами. Текст «Второзакония» якобы был произвольно изменен, а затем записан шрифтом, напоминавшим письмена на Моавском камне.
После критической статьи в британской The Times Шапира покинул Лондон и меньше чем через год покончил с собой. Свитки были проданы неизвестному торговцу древностями всего за 18 фунтов и 5 шиллингов. После еще одной перепродажи следы рукописей теряются.
Интерес к делу Шапиры появился вновь в 1947 году после Кумранских находок. Основным сторонником реабилитации Шапиры был профессор Висконсинского университета Менахем Мансур. Британский музей в каталоге выставки подделок 1990 года признал, что случай с Шапирой является классическим примером ошибки экспертов.
В своей работе Идан Дершовиц проясняет новые детали истории. По словам исследователя, у него есть лингвистические и литературные свидетельства, подтверждающие, что эти предметы были настоящим древним артефактом.
Реконструируя текст по оригинальным транскрипциям и рисункам XIX века, Дершовиц настаивает, что свитки датируются периодом до вавилонского изгнания из Первого Храма (957 год до нашей эры), что делает их старейшими когда-либо обнаруженными библейскими артефактами.
По словам Дершовица, признание свитков подделкой стал трагедией как для Шапиры, так и для всей дисциплины, изучающей Библию. Дершовиц называет фрагменты Шапиры «прощанием Моисея», которое включает в себя историю, но никаких законов, кроме основных десяти заповедей.
По мнению Шимона Гесудхейта из Еврейского университета в Иерусалиме, текст может быть старше Второзакония, поскольку не содержит предписаний и указаний, прерывающих повествование. Гесудхейт считает, что версия Шапиры читается «более гладко» и выглядит оригинальнее, чем настоящее Второзаконие, включенное в Библию.
Даже десять заповедей в версии Шапиры отличаются — они представлены от первого лица (как бы от Бога), а не от третьего лица.
По словам Дершовица, подделка исключена, поскольку в тексте свитков слишком много особенностей, которые совпадали с более поздними открытиями об эволюции Библии, сделанными после открытия Кумранских свитков.
Дершовиц путешествовал по миру, исследуя достоверность свитков, в том числе читал рукописи самого Шапиры в Берлине. В них оказались записи, в которых коллекционер пытался расшифровать фрагменты найденных рукописей.
Профессор Чикагского университета Джеффри Стакерт, эксперт по книге Второзаконие, сказал, что он «осторожен» в отношении результатов, но отметил, что «хотел бы, чтобы Дершовиц был прав».
Дершовиц считает, что некоторые из других фрагментов могли уцелеть и, возможно, когда-нибудь будут найдены, что позволит ученым прочитать истинные библейские тексты.