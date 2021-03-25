В Анатолии нашли копию римского Колизея

Прошлым летом археологи обнаружили остатки древнего строения в районе города Мастаура на западе Турции. После раскопок они убедились, что здание построено в той же характерной форме, что и знаменитый римский Колизей.

Здание было почти полностью погружено под землю и спрятано в оливковой и фиговой роще. Археологи отмечают, что арена для развлекательных зрелищ была построена в то время, когда Анатолия (современная Турция) была частью Римской империи.

Удивительно, но копия Колизея оказалась в значительной степени неповрежденной, защищенной от гниения и разрушения слоем земли и растительным покровом. Руины римских амфитеатров находили на территории Турции и раньше. Но сохранность этих объектов оставляла желать лучшего, а большая часть из них была уничтожена природными эрозионными силами или черными копателями.