В Анатолии нашли копию римского Колизея

Прошлым летом археологи обнаружили остатки древнего строения в районе города Мастаура на западе Турции. После раскопок они убедились, что здание построено в той же характерной форме, что и знаменитый римский Колизей.
Здание было почти полностью погружено под землю и спрятано в оливковой и фиговой роще. Археологи отмечают, что арена для развлекательных зрелищ была построена в то время, когда Анатолия (современная Турция) была частью Римской империи.
Удивительно, но копия Колизея оказалась в значительной степени неповрежденной, защищенной от гниения и разрушения слоем земли и растительным покровом. Руины римских амфитеатров находили на территории Турции и раньше. Но сохранность этих объектов оставляла желать лучшего, а большая часть из них была уничтожена природными эрозионными силами или черными копателями.
Обыскивая подземные части арены, археологи обнаружили много хорошо сохранившихся комнат, которые могли предназначаться для гладиаторов, важных гостей, администраторов и организаторов мероприятий.
Круглый дизайн амфитеатра Мастауры относительно редок. Большинство римских амфитеатров были построены в форме полумесяца или полукруга, но похоже, что архитекторы именно этого сооружения стремились продемонстрировать свою верность классическим принципам архитектуры, установленным строителями Колизея в Риме в I веке нашей эры.
Размеры колизея впечатляют. Его диаметр составляет около 100 метров, а высота стен достигает 15 метров. Хотя точные расчеты количества сидячих мест получить трудно, по оценке Аккурназа, амфитеатр мог вместить от 15 000 до 20 000 человек. Для сравнения – Колизей мог вместить от 50 000 до 70 000 зрителей.
Основываясь на методах каменной кладки, которые использовались во время строительства, археологи пришли к выводу, что копия Колизея была построена во время правления династии Северов, правившей Римской империей с 193 по 235 год нашей эры.
В то время небольшой город Мастаура был частью азиатской провинции Рима и находился примерно на одинаковом расстоянии между несколькими более крупными городами в этом районе. Мастаура, возможно, была своего рода развлекательным центром, куда анатолийцы могли приходить, чтобы стать свидетелями гладиаторских боев, а также посетить спектакли или концерты в местном театре (частично сохранившиеся остатки последнего находятся на поверхности).
В течение оставшейся части 2021 года археологи, раскопавшие амфитеатр Мастауры, начнут работы по консервации его наиболее уязвимых участков. После завершения этого процесса Аккурназ и его команда начнут на участке геофизические исследования, чтобы получить больше информации о том, как строение выглядит под землей.